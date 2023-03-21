В Свердловской области началась подготовка к 9 Мая

К 9 Мая на Среднем Урале пройдут мероприятия, посвященные Великой Победе. Фото: Павел Ворожцов

Участники оргкомитета "Наша Победа" утвердили план мероприятий к 9 Мая в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Заседание оргкомитета состоялось в Екатеринбурге под председательством вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Участие приняли сенатор Совфеда РФ Виктор Шептий, председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина, координатор партийного проекта "Историческая память" Сергей Никонов, представители "Единой России", свердловских министерств и общественных организаций.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на Среднем Урале проведут традиционные мероприятия:

Знамя Победы,

Георгиевская ленточка,

Бессмертный полк,

Диктант Победы,

Парад у дома ветерана,

Звонок ветерану и подарок ветерану,

Письма Победы.

Сегодня в Свердловской области проживает 241 ветеран Великой Отечественной войны, 503 узника концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, 11 651 труженик тыла. Задачей всех мероприятий является внимание и забота о старшем поколении.

"За каждым ветераном закреплен ответственный, который на постоянной основе в контакте с ветераном и его родственниками", — отметил на заседании оргкомитета Сергей Никонов.

Перед праздником в регионе проведут акции: "Подарок ветерану", "Звонок ветерану", "Палисадник Победы", "Цветы Победы", "Парад у дома ветеранов". Одно из самых трогательных мероприятий — парад у дома ветеранов — в нем принимают участие оркестры, военнослужащие, сотрудники МВД, юнармейцы.

Также на заседании оргкомитета, подняли тему просветительской работы по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках этого направления 5 апреля состоится интеллектуальная историческая игра для российских школьников. Она посвящена подвигу героев Великой Отечественной войны. 27 апреля пройдет международный исторический Диктант Победы. В этом году больше 500 образовательных и 80 культурных учреждений Свердловской области подали заявки, чтобы стать площадкой для проведения акции.

Перед 9 Мая в регионе проверят состояние более полутора тысяч памятников и мемориалов, посвященных Великой Победе. Они нанесены на интерактивную карту проекта "Я.Помню". Два раза в год информация обновляется.

"Работа по увековечиванию памяти продолжается, открываются новые мемориальные доски, в том числе участникам СВО, проводятся субботники на мемориалах и воинских захоронениях. В рамках акции "Лица Героев" на фасадах жилых домов, учреждений, появляются изображения Героев ВОВ, СВО, видных спортсменов, деятелей науки", — рассказал Сергей Никонов.

В праздничные дни в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, удостоенных почетного звания "Город трудовой доблести", проведут акцию "Огненные картины войны". Также в этом году в Екатеринбурге и Каменске-Уральском откроют стелы "Город трудовой доблести", в Нижнем Тагиле подобный монумент был установлен в 2022 году.

Напомним, ранее в Свердловской области отметили 80-летие со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса.