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Общество
21 марта 2023, 19:39

В Парке Сказов открылись первые дома туристической деревни

Парк Сказов

Так выглядит "Дом кулик" в Парке Сказов. Фото: Полина Зиновьева

В арамильском Парке Сказов состоялась презентация двух гостевых домов "Лисья нора" и "Дом кулик", которые стали началом туристической деревни. Общая сумма вложенных в строительство средств составила 12 миллионов рублей, 6 миллионов из которых — грантовая поддержка из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В дальнейшем туристическая деревня разрастется до 12 домов. На данный момент открыто 2 объекта, стоимость возведения каждого из них составила 6 миллионов рублей. Концепция домов, экстерьеры и интерьеры разработаны Молодежным объединением союза архитекторов.

Дизайн действительно очень необычный. "Дом кулик" сделан в форме большой птицы, с внешней стороны здания просматриваются крылья и клюв кулика. Название дома "Лисья нора" говорит само за себя — в доме круглые окошки и двери, специфический фасад, а часть помещений находится под землей. Обе постройки удачно вписываются в ландшафтное окружение и учитывают видовые точки на парк и лесной массив. В отделке фасадов используется только природный материал — дерево. Каждый дом оснащен всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания: Wi-Fi, телевизором, оборудованной кухней, системой умного отопления.

Спальня в доме "Лисья нора". Фото: Полина Зиновьева

"Планы по строительству Парка у нас очень большие, на данный момент от общего объема застроено только 20–25 процентов, — рассказал "Областной газете" заместитель директор Парка Сказов Никита Малышев. — Поскольку сейчас популярен внутренний туризм, к нам приезжает много гостей из соседних регионов. Также часто бывают туристы из Москвы, которые изначально едут в Екатеринбург, но теперь обязательно включают в свой маршрут Парк Сказов. Единственная проблема — размещение гостей, поэтому мы очень активно занялись этим вопросом".

В открытии первых домов туристической деревни приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, глава Арамильского ГО Марина Мишарина и основатели Парка Сказов Наталья и Алиса Ларионовы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и директор Парка Сказов Алиса Ларионова открывают "Дом кулик". Фото: Полина Зиновьева

Уже сейчас идет строительство третьего объекта туристической деревни на территории Парка Сказов — дома "Гнездо кукушки", который будет установлен на 6-метровой высоте.

"Мы надеемся, что все 12 домиков появятся в ближайшее два-три года, — уточняет Никита Малышев. — Хотя понятно, что есть много внешних факторов, но мы будем стараться".

Кроме того, на территории Парка Сказов уже в этом году должны построить модульную гостиницу.

"Это будет гостиница на 12 номеров с панорамным видом на территорию, — поясняет директор Парка Сказов Алиса Ларионова. — Ее начнут строить в этом году, и уже к новогодним праздникам гости смогут приехать к нам и заселиться".

Проект третьего гостевого дома "Гнездо кукушки". Фото: Полина Зиновьева
Так выглядит "Гнездо кукушки" на стадии строительства. Фото: Полина Зиновьева

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Областная газета Свердловской области

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