Собачья жизнь уже не та

Отловленная собака должна быть вакцинирована, стерилизована и социализирована. Фото: Полина Зиновьева

Правительство Свердловской области утвердило новый Порядок контроля за бездомными животными. Документ разработан в соответствии с новыми методическими указаниями Правительства России, вступившими в силу 1 марта. Обязанности по учету животных, обитающих на улице, возложены на муниципалитеты. Их отловом, стерилизацией и чипированием продолжат заниматься специализированные организации. Кроме того, теперь им вменяется розыск прежних и поиск новых хозяев четвероногих. Зоозащитники нововведения поддерживают, особенно в части ужесточения контроля за исполнением спецорганизациями своих обязанностей.

Сообщения о случаях нападения бездомных животных на людей появляются регулярно: там напугали, здесь искусали, а где-то и загрызли. Уже в этом году – несколько резонансных происшествий. В Екатеринбурге 9 января на улице Рябинина свора собак набросилась на пятилетнюю девочку. А в конце января другая стая на улице Походной напала на девушку, выгуливавшую щенка. В Приречном районе Нижнего Тагила собачья стая терроризировала местных жителей в феврале. Другой случай – в поселке Рудничное под Краснотурьинском в конце февраля: несколько мальчишек, спасаясь от стаи бездомных собак, забрались на горку на детской площадке. И только взрослые смогли прогнать агрессивных псов.

Между тем меры по контролю за бездомными животными прописаны и приняты к реализации давным-давно. Но раз такое происходит, то, видимо, работа ведется недостаточно эффективно. Новый порядок контроля должен устранить эти недостатки. Для начала он четко определяет зоны ответственности регионального департамента ветеринарии, муниципальных властей и специализированных организаций, непосредственно работающих с животными. Отныне отслеживать текущую ситуацию с бездомными собаками должны муниципалитеты при поддержке зоозащитных организаций, управляющих компаний и волонтеров. Им предписано собирать данные о количестве маркированных и не имеющих бирки животных и местах их обитания и раз в квартал предоставлять их в областной департамент ветеринарии. Здесь на основе этого будут определять «горячие точки» на карте региона, где ситуация наиболее острая, и направлять туда специалистов.

«Особое внимание будет уделено ситуациям, когда бездомные животные представляют угрозу жизни и здоровью человека: сбиваются в стаи, выбирают для обитания многолюдные места, теплотрассы, контейнерные площадки. В этих случаях отлов будет производиться в первую очередь», – поясняет директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Непосредственно отловом, стерилизацией, содержанием и возвратом неагрессивных четвероногих в прежние места обитания продолжат заниматься специализированные организации. В Екатеринбурге это ЕМУП «Спецавтобаза». В прошлом году ее специалистами отловлена 751 собака, а с начала 2023 года – уже 204.

«Животных направляют в приют, где их стерилизуют, чипируют и при необходимости лечат. В течение нескольких недель за ними наблюдают ветеринары, с ними занимаются кинологи. После этого комиссия решает, можно ли отпускать собаку на прежнее место обитания, как того требует федеральный закон. Если же животное признают агрессивным и небезопасным, то оно остается на пожизненное содержание в приюте», – пояснили «Областной газете» в пресс-службе предприятия.

Также, согласно утвержденному Порядку, специализированные предприятия при поддержке зоозащитников и добровольцев должны разыскивать прежних хозяев собак или подыскивать им новых владельцев.

Зоозащитники поддерживают нововведения, так как считают, что нужен жесткий контроль соблюдения законодательства подрядчиками, которые нанимаются на работу с бездомными собаками.

«В законе прописано: обратно необходимо отпускать животных выборочно. А реально? Недобросовестные подрядчики выбрасывают их где попало. Я живу за городом и вижу, как бегают стаи собак и маркированные, и немаркированные. Где уверенность в том, что их стерилизовали? Сколько случаев, когда собаки гибнут под машинами или от истощения. Они сбиваются в стаи, чтобы выжить», – объясняет руководитель «Благотворительного фонда помощи бездомным животным (Екатеринбург)» Марина Шарифуллина.

По ее словам, интерес недобросовестных подрядчиков понятен: они просто наживаются на бездомных собаках.

«Кормление одной собаки в месяц обходится в полторы-две тысячи рублей. Плюс вакцинировать, проглистогонить – еще две тысячи. Стерилизация в коммерческой клинике – в среднем четыре тысячи. Накладные расходы: строительство вольеров, сено и опил для подстилки, электричество, отопление, вода. А еще оплата кинологов, которые должны помочь животному пройти социализацию», – перечисляет Марина Шарифуллина.

В новом Порядке также закреплено, что особое внимание следует уделять разъяснительной работе с жителями: напоминать им о правилах содержания домашних животных, рассказывать, почему нельзя отпускать их на самовыгул, как вести себя при встрече с бездомным животным.

Статистика В 2022 году в Свердловской области отловлено более 7,4 тысячи безнадзорных собак. Свыше 2,8 тысячи из них обрели новый дом, еще почти 2,5 тысячи вакцинировали, стерилизовали и вернули в привычную среду обитания. Как ранее писала «ОГ» (см. №186 от 11.10.2022 https://www.oblgazeta.ru/society/nature/139545/.), в 2022 году из средств областного бюджета впервые были предоставлены гранты для НКО на устройство вольеров для содержания животных и их стерилизацию – В 2023 году в бюджете региона на обращение с животными без владельцев предусмотрено более 100 млн рублей.

Официально Методические указания, утвержденные Правительством РФ, определяют, что бездомное животное представляет угрозу человеку, если: находится в местах массового пребывания людей, в границах теплосетей и мусорных площадок;

проявляет немотивированную агрессию к другим животным или человеку;

находится в местах, на которое его запрещено возвращать. Места, на которые нельзя возвращать бездомных собак (к примеру, возле социальных объектов), определяют региональные власти.

Мнение Большинство граждан РФ выступает за гуманные способы решения проблемы бездомных животных – таковы итоги опроса, проведенного ВЦИОМ. 66% россиян предлагают отлавливать их и помещать в питомники. 13% выступают за отстрел бездомных животных, еще 4% предложили их усыплять. 94% россиян уверены, что хозяева, бросившие животное на улице, должны нести ответственность: 50% предлагают ввести штрафы, 15% выступают за уголовную ответственность.

Собака побывавшая на передержке, стерилизованная, помечается биркой. Фото: Павел Ворожцов