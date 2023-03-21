«Наших врачей отличает сердечное отношение к пациентам»

Фото: Полина Зиновьева

Туберкулез продолжает оставаться серьезным вызовом здоровью общества в мировом масштабе. Каждый день он уносит жизни четырех тысяч человек, заражаются им около 28 тысяч. В России с заболеванием борются вполне успешно. В 2021 году РФ впервые за 20 с лишним лет не вошла в список стран с высоким бременем туберкулеза и была признана ВОЗ мировым лидером в борьбе с этим социально опасным заболеванием. Однако угроза окончательно не отступила. Какой вклад вносят в приближение окончательной победы над смертельно опасным недугом медики Среднего Урала и благодаря чему это стало возможно, в эксклюзивном интервью корреспонденту «ОГ» Сергею РЫБАКОВУ в канун Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказала главный врач Областного центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина ЛИХАЧЁВА.

– Ирина Игоревна, мы встречаемся накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Каковы успехи свердловских медиков в борьбе с этим заболеванием?

– В последние годы основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Свердловской области улучшаются. Можно уверенно говорить о том, что это устойчивая положительная тенденция. По итогам 2022 года смертность населения от туберкулеза снизилась на 23,3 % по сравнению с 2021 годом, составив 5,6 случая на сто тысяч человек. Это беспрецедентный результат за всю историю наблюдений. Мы приблизились к среднестатистическому показателю в стране, что для нашего региона является хорошим результатом.

По итогам 2022 года зафиксировано увеличение заболеваемости на 4,8 % (51,7 случая на 100 тыс. населения). В 2021 году этот показатель составлял 49,3 случая на 100 тыс. населения. Но, по нашей оценке, это связано прежде всего с более масштабной работой по повышению качества диагностики и выявлению заболеваний. Предшествующий ковидный период диктовал свои условия. Из-за перевода многих работников на «удаленку» количество профилактических осмотров сократилось и, как следствие, снизилась выявляемость. Об этом же говорит статистика. В прошедшем году половина из зарегистрированных 2211 случаев заболевания туберкулезом была выявлена как раз по результатам осмотров.

При этом по итогам 2022 года отмечается снижение распространенности туберкулеза на территории области на 7,2 % в сравнении с 2021 годом – 116,6 случая на 100 тысяч населения.

Справка Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта – в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. Учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН. Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10–15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 400 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею. Большинство пострадавших – жители развивающихся стран.

– Вы сказали, что увеличение показателя заболеваемости туберкулезом связано с улучшением выявляемости. Благодаря чему?

– Во многом – благодаря наличию мобильных рентгенологических комплексов. В нашем учреждении сегодня есть 13 передвижных цифровых рентгено-диагностических кабинетов, в которых в рамках программы обязательного медицинского страхования уральцы могут быстро и бесплатно пройти обследование органов грудной клетки. Современный цифровой аппарат дает минимальную лучевую нагрузку при более качественном снимке. Важно, что врач-рентгенолог выдает результаты сразу после обследования.

Думаю, что многие видели эти машины. Вот, например, сегодня мобильный пункт работает у здания министерства здравоохранения Свердловской области в Екатеринбурге, в ближайшие дни будет принимать пациентов у ТРЦ «Мегаполис».

– По какому принципу выбираете точки выезда?

– Система выездов у нас отлажена. Работаем по заявкам предприятий, учебных учреждений. Это очень удобно для всех, потому что если выявляется какая-то патология, то человек тут же получает направление к нам в поликлинику, где проходит все необходимые дополнительные обследования и консультации специалистов, которые и определяют дальнейшее лечение.

Также в сотрудничестве с некоммерческими организациями, благотворительными фондами мы проводим социальные обследования тех, кто по разным причинам не может обратиться в больницу. За 2022 года мы обследовали 274 человека и выявили 11 случаев туберкулеза.

– Очевидно, что качество диагностики и лечения во многом связаны с тем, насколько хорошо медики вооружены технически, каким специальным современным оборудованием располагают.

– Я бы сказала, что по этому показателю мы точно находимся в лидерах по стране. И процесс продолжается. В прошлом году в рамках государственной программы «Развития здравоохранения Свердловской области» за счет средств областного бюджета было приобретено высокотехнологичное оборудование – два 64-срезовых компьютерных томографа, позволяющих проводить исследование всех анатомических областей тела человека. Это значительно расширяет диагностические возможности учреждения и выводит работу фтизиатрической службы Свердловской области на новый уровень.

Также было закуплено два бактериологических анализатора, предназначенных для ускоренной диагностики туберкулеза и роботизированная станция для выделения ДНК возбудителя туберкулеза.

– Кто чаще болеет туберкулезом и правда ли, что это во многом социальная болезнь?

– Да, можно так сказать. На самом деле каждый из нас встречается с палочкой Коха в обычной жизни. Но то, что она попала в ваш организм, еще не значит, что вы обязательно заболеете. Если у вас хороший иммунитет, то он вполне способен предотвратить эту инфекцию.

– Но здание и оборудование – это же еще не все. Как известно, многое решают кадры.

– Не скажу, что у нас совсем нет проблем с кадрами, но все необходимые направления в оказании медицинской помощи мы закрываем. Радует, что растет доля врачей в возрасте до 30 лет. У нас сложился дружный, уникальный коллектив.

– Но до тридцати, это же совсем молодой врач, насколько ему доверяют люди?

– У нас прекрасно работает система наставничества. За каждым молодым специалистом закреплен опытный врач, который не просто «присматривает», но и делится опытом, помогает разобраться в сложных ситуациях и т. д.

Вообще, наших врачей, медсестер, санитарок отличает особое, можно сказать, сердечное отношение к пациентам. Это то, что объединяет весь коллектив.

— Вы упомянули, что в плане туберкулеза в нашем регионе есть определенные особенности. Насколько я понимаю, это связно с большим количеством учреждений пенитенциарной системы, которые, по крайней мере раньше, были просто рассадником этой болезни. Как сейчас выстроена работа в этом направлении?

– Вы правы. Но надо сказать, что за последние годы в системе ФСИН этой проблеме стали уделять максимально серьезное внимание. В рамках межведомственного взаимодействия на базе нашей поликлиники при необходимости обследуются осужденные.

– Как строится взаимодействие с областными властями?

– Скажу честно, вниманием мы не обделены! У нас регулярно идет обновление оборудования, нет и не было дефицита лекарств.

Летом прошлого года губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на проблему нашего филиала в городе Первоуральске и дал поручение подготовить проекты на капитальный ремонт и выделить средства на его завершение.

– И последний вопрос. Как не заболеть туберкулезом?

– Ответ на удивление прост. Нужно высыпаться, разнообразно питаться и испытывать поменьше стрессов. Проще говоря, поддерживайте свой иммунитет в тонусе и тем самым вы многократно сократите риск заболеть. Но даже если вдруг такое произойдет, не стоит впадать в отчаяние. Современные методики, новейшие технологии и «золотые» врачи нашего центра помогут вам справиться с болезнью.

В Областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний трудится полторы тысячи сотрудников, в том числе 250 докторов различных специальностей. В составе центра есть диспансеры, в которых оказывается специализированная помощь на амбулаторном этапе, и есть отделения круглосуточного стационара на 1346 коек. Филиалы центра расположены в Тавде, Ирбите, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Асбесте, Богдановиче, Белоярском, Ревде и Первоуральске.

Досье Лихачёва Ирина Игоревна, главный врач Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Начала свой трудовой путь в 1994 году. После окончания Уральского государственного медицинского института работала в Пышминской центральной районной больнице врачом лучевой диагностики. В 1998 году была принята на должность врача-рентгенолога ГБУЗ СО «ПТД» и вскоре назначена заведующей рентгено-диагностического отделения, а в 2014 году, после открытия первой очереди диспансера, возглавила консультативно-диагностическую поликлинику. С 22 декабря 2017 года руководит Свердловским областным противотуберкулезным диспансером. За большой вклад в оказание медицинской помощи жителям Среднего Урала Ирина Лихачёва была награждена почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области, благодарственным письмом министра здравоохранения Свердловской области, знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, грамотой главы Екатеринбурга, медалью Великомученицы Екатерины II степени и памятным знаком Православной Службы Милосердия «За деятельную любовь». Ирина Лихачёва является руководителем региональной общественной организации «Некоммерческая профессиональная организация фтизиатров Свердловской области» и председателем комиссии по развитию социальной сферы, здравоохранению и защите прав нуждающихся граждан Общественной палаты Екатеринбурга.

Фото 2 Высокотехнологичный компьютерный томограф позволяет проводить исследования всех анатомических областей тела человека. Фото: Полина Зиновьева