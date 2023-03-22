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22 марта 2023, 10:22

Свердловский главк полиции активизировал воспитательно-патриотическую работу в гарнизоне

Учебно-методические сборы

Для кадровых подразделений территориальных ОВД провели трехдневные учебно-методические сборы. Фото: Валерий Горелых

В гарнизоне ГУ МВД РФ по Свердловской области активизировали работу по патриотическому воспитанию личного состава. Для сотрудников кадровых подразделений территориальных ОВД провели трехдневные учебно-методические сборы, сообщил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

В мероприятиях приняли участие начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, председатель Общественного совета при ГУ МВД региона Владимир Красильников, глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин, представители профессорско-преподавательского состава уральских вузов.  

Александр Мешков заострил внимание на том, что при комплектовании подразделений новыми кадрами необходимо стремиться не к количественным показателям, а к качественным, проводя более тщательный отбор. В полицию не должны попасть случайные люди, способные предать интересы службы и Отечества.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области.

В сообщении пресс-службы свердловского полицейского главка отмечается, что за рубежом работают различные центры по дезориентации российских граждан, их деятельность направлена на расшатывание обстановки внутри России. В связи с чем воспитательный процесс важно активизировать среди молодого поколения и вновь принятых на службу в систему МВД сотрудников.

Напомним, ранее в Свердловской области была усилена профилактическая работа с подростками.

Областная газета Свердловской области

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