Карантин по бешенству объявлен до середины мая в районе Полевского

Карантин по бешенству объявлен в ТСН "Светлый-2". Фото: Галина Соловьева

В товариществе собственников недвижимости (ТСН) "Светлый-2", который находится на территории Полевского городского округа, до 16 мая 2023 года объявлен карантин по бешенству, об этом сообщает администрация муниципалитета.

На одном из участков ТСН жители обнаружили труп лисы. Животное направили на экспертизу, исследования подтвердили наличие вируса бешенства в крови хищницы.

На месте, где было найдено мертвое животное, сотрудники Южной ветеринарной станции провели дезинфекцию, были обработаны также колеса автомобилей для предотвращения распространения вируса. Кроме того, в ТСН "Светлый-2" сделали прививки от бешенства четырем домашним кошкам и одной собаке.

Сейчас на территории товарищества и в радиусе трех километров от него запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных. Ограничения установлены распоряжением губернатора Свердловской области.

В администрации Полевского напоминают, что жители могут сделать прививку свои питомцам на городских ветстанциях по адресам:

ул. Листопрокатчиков, 1,

ул. Челюскинцев, 44.

Напомним, ранее карантин по бешенству был объявлен в СНТ "Медик" Полевского ГО.