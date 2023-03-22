В Екатеринбурге сегодня работает министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Сергей Кравцов примет участие во всероссийском фестивале "Билет в будущее", который проходит в Екатеринбурге. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбург прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, передает корреспондент "Областной газеты".

Сообщается, что глава федерального ведомства вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым отравился в международный выставочный центр (МВЦ) "Екатеринбург-ЭКСПО", где проходит Всероссийский фестиваль по профориентации "Билет в будущее". Участие в нем принимают больше 4 тысяч человек.

В планах: осмотр выставки, на которой учебные заведения представят свои наработки в образовательной деятельности, торжественное открытие фестиваля "Билет в будущее", а также участие в большом профориентационном уроке.

Ожидается, что Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев проведут рабочую встречу в резиденции губернатора, а также примут участие в ВКС с первым заместителем руководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко.

Также в ходе визита Сергея Кравцова запланированы осмотр нового корпуса гимназии № 120 в Екатеринбурге и встреча с педагогами.