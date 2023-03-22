Свердловчане могут стать участниками Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Заявки на участие принимаются до 15 мая. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жителей Свердловской области приглашают принять участие в третьем сезоне Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023, сообщает департамент информационной политики региона.

Проект направлен на поддержку значимых инициатив, которые ориентированы на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Подать заявки на участие можно в 11 номинациях. Жюри рассмотрит проекты в таких направлениях, как помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и другие. В 2023 году были созданы новые номинации: "Обучение служением" и "Наставничество года". Отметим, общий грантовый фонд Премии в этом году составляет 90 миллионов рублей.

Подать заявку на участие можно до 15 мая на официальном сайте проекта. На поддержку могут претендовать россияне и иностранцы старше 14 лет, некоммерческие организации (НКО), а также реализующие общественные инициативы представители бизнеса и медиасферы.

Прошедшим отбор предстоит защита проектов в очном формате на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ, финал пройдет в Москве. Победителям полагается грант в сумме до 3 млн рублей на реализацию инициативы, а также поездка по России от программы "Больше, чем путешествие" и информационная поддержка. Кроме этого, они смогут пройти обучение в центре знаний "Машук", мастерской управления "Сенеж", университете креативных индустрий от арт-кластера "Таврида".

В прошлом году заявки направили больше 30 тысяч кандидатов со всей России. Лучшие инициативы получили награды на церемонии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, лауреатов поздравил президент РФ Владимир Путин.

От Свердловской области второе место в категории "Волонтеры" в номинации "Большая перемена" заняла школьница из поселка Зайково Ирбитского района Софья Мясникова. Она создала волонтерский отряд "Инициатива", который занимается очисткой территорий от мусора, озеленением, сортировкой отходов, которые направляют на переработку. Также участники отряда проводят экологические акции, мастер-классы и квесты.

Напомним, 20 проектов из Свердловской области победили на первом конкурсе Президентских грантов 2023 года в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.