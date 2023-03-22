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Общество
22 марта 2023, 16:02

Владимир Путин поддержал введение в России специального статуса "Дети СВО"

Мария Львова-Белова

В Росси появится специальный статус для пострадавших в СВО детей. Фото: Полина Зиновьева

Владимир Путин поддержал введение нового статуса в отношении детей, которые пострадали и получили ранения в ходе специальной военной операции. Об этом завила уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Федеральный детский омбудсмен сегодня работает в Екатеринбурге на всероссийском фестивале профориентации школьников "Билет в будущее".

"Президент поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах. Совсем скоро, я надеюсь, будет постановление правительства о механизме выявления таких детей и получении всех поддерживающих льгот и пособий", — цитирует ТАСС детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

По данным уполномоченного при Президенте России по правам ребенка, специальный статус могут получить около тысячи детей.

Напомним, ранее с инициативой о введении статуса "Дети СВО" в Госдуму планировала обратиться фракция ЛДПР.

Областная газета Свердловской области

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