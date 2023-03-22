Сегодня белорусы вспоминают жертв Хатыни

Мемориальный комплекс "Хатынь" был открыт 5 июля 1969 года. Фото предоставлено агентством "Минск-Новости"

80 лет назад 22 марта 1943 года каратели уничтожили деревню Хатынь практически со всеми ее жителями. В сарай согнали женщин, стариков, детей. И подожгли… Жертвами стали 149 человек, из которых 75 детей. Самому младшему было 7 недель.

Сегодня для белорусов Хатынь — священное место. Это не просто память об одной деревне, а обо всех уничтоженных в годы оккупации сельских населенных пунктах. О миллионах жертв гитлеровцев и их приспешников, чьей кровью пропитана белорусская земля.

Мемориальный комплекс "Хатынь" состоит из двух частей. Первая — памятник сожженной Хатыни, повторяющий планировку бывшей деревни. Каждый из 26 сожженных домов представлен в виде первого венца сруба, печной трубы, увенчанной колоколом, и мемориальной плиты с именами уничтоженных карателями жильцов. Символические четыре колодца и крыша сарая на месте массовой казни. Над братской могилой хатынцев — Венец Памяти.

Вторая — "Кладбище невозрожденных деревень", где захоронены урны с землей со 185 таких населенных пунктов Беларуси. 186-я невозрожденная деревня — сама Хатынь. "Деревья жизни" в память о сожженных 433 белорусских деревнях, отстроенных после войны, Стена Памяти, на которой увековечены места массового уничтожения людей на территории Беларуси.

В ходе расследования уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны установлено, что оккупантами убито свыше 3 млн человек — каждый третий житель Беларуси, а судьбу Хатыни разделили 216 деревень.

Мемориальный комплекс "Хатынь" открыт 5 июля 1969 года. Миллионы людей посетили его за более чем 50 лет существования.

80-ю годовщину трагедии мемориальный комплекс "Хатынь" встретил обновленным. Работы по его реконструкции объявили молодежной стройкой. Здесь очистили скульптуры, обновили подсветку и пешеходные дорожки, возвели музей, восстановили церковь.

Сегодня 22 марта 2023 года тысячи белорусов принесли к мемориалу цветы.

Текст подготовлен в рамках сотрудничества "Областной газеты" с агентством "Минск-Новости".