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23 марта 2023, 10:08

Житель Екатеринбурга выиграл миллион в лотерею

Деньги

В Екатеринбурге стало больше на одного миллионера. Фото: Алексей Кунилов

Житель Екатеринбурга купил на почте лотерейный билет и выиграл миллион рублей, сообщает пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Счастливым для горожанина оказался билет 24-го тиража "Мечталлиона" "Национальной Лотереи". Его он купил 7 марта в почтовом отделении Екатеринбурга, билет стоил 100 рублей. О выигрыше житель узнал 12 марта, посмотрев розыгрыш тиража на федеральном телеканале.  

Всего в 24-м тираже разыгрывались 2 712 796 лотерейных билетов. Общая сумма выигрышей превысила 150 млн рублей. По миллиону рублей выиграли также жители Челябинской области, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Напомним, ранее миллион рублей выиграла семья железнодорожников из Екатеринбурга. 

Областная газета Свердловской области

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