Темы дня

Общество
23 марта 2023, 16:06

Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале

Таяние снега

В регионе ожидается ветер до 18 м/с. Фото: Галина Соловьева

24 марта на Среднем Урале ожидается сильный ветер, его скорость может достигать 18 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности. Во время непогоды и сильного ветра в помещениях необходимо плотно закрывать окна и двери, не использовать открытый огонь на улице.  

Кроме того, важно держаться на расстоянии от легких построек, строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Ветром может сорвать кровлю домов или выбить стекла.

Автомобилистам рекомендуется парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов. На дороге не следует совершать резких маневров.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области наблюдалась сложная дорожная обстановка из-за прошедшего ночью дождя и понижения температуры.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.03.2023, 18:21 / Политика
Евгений Куйвашев назначил Анну Кузнецову министром АПК Свердловской области
23.03.2023, 17:33 / Общество
90-летний юбилей отмечает преподаватель Уральского государственного медицинского университета Леонид Ларионов
23.03.2023, 16:57 / Общество
Число пользователей Единой социальной карты "Уралочка" превысило 270 тысяч человек
23.03.2023, 16:06 / Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале
23.03.2023, 15:48 / Общество
Свердловские полицейские задержали курьера телефонных мошенников