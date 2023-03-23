Штормовое предупреждение объявлено на Среднем Урале

В регионе ожидается ветер до 18 м/с. Фото: Галина Соловьева

24 марта на Среднем Урале ожидается сильный ветер, его скорость может достигать 18 метров в секунду. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Жителям рекомендуется соблюдать меры безопасности. Во время непогоды и сильного ветра в помещениях необходимо плотно закрывать окна и двери, не использовать открытый огонь на улице.

Кроме того, важно держаться на расстоянии от легких построек, строящихся зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Ветром может сорвать кровлю домов или выбить стекла.

Автомобилистам рекомендуется парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов. На дороге не следует совершать резких маневров.

Напомним, сегодня утром в Свердловской области наблюдалась сложная дорожная обстановка из-за прошедшего ночью дождя и понижения температуры.