Число пользователей Единой социальной карты "Уралочка" превысило 270 тысяч человек

Картой "Уралочка" пользуются больше 270 тысяч свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

Больше 270 тысяч человек стали пользователями Единой социальной карты "Уралочка" (ЕСК), которая была введена в регионе по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ожидается, что к концу года картой будут пользоваться полмиллиона свердловчан, сообщает департамент информационной политики региона.

"В планах — виртуализация социальной карты в мобильном телефоне, что обеспечит уход от пластика, возможность удаленного получения ЕСК. Также мы работаем над созданием медицинского приложения, которое позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание", — рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

С 1 января 2024 года при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность, жители смогут воспользоваться льготным проездом в междугороднем транспорте.

Карта "Уралочка" является универсальным электронным ключом цифровой инфраструктуры Свердловской области. ЕСК объединяет несколько приложений: банковское, транспортное, социально-идентификационное, мобильное и личный кабинет.

"Уралочка" делится на два типа. Нефинансовая ЕСК в полном объеме содержит информацию о полезных сервисах. Финансовая (банковская) карта служит средством, куда поступают все региональные социальные выплаты.

Владелец банковской ЕСК автоматически является участником программы лояльности национальной платежной системы "Мир", получая доступ к скидкам, бонусам и специальным предложениям.

Сегодня партнерами ЕСК являются 110 организаций — это торговые сети, аптеки, компании по оказанию бытовых услуг населению и другие. В Свердловской области работают больше 700 пунктов выдачи карты, оформить ее можно в МФЦ, отделениях банка "Синара", ВТБ, "Почта Банка" и Совкомбанка. В ближайшее время к проекту планируют присоединиться еще несколько банков.

Министерство социальной политики региона в этом году планирует запустить возможность оформления "Уралочки" через портал Госуслуг. Узнать больше о ЕСК можно на официальном сайте проекта www.eskso.ru и по телефону горячей линии 8 800 6000‑670.

Напомним, в начале 2023 года социальной картой "Уралочка" уже пользовались больше 250 тысяч свердловчан.