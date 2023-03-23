Любовь преград не знает

Поздравить молодоженов пришли сотрудники госпиталя. Фото: Из личного архива Ксении Красулиной

В военном госпитале в Шиханах Саратовской области прошла первая в его истории выездная свадебная церемония. Законным браком сочетались ирбитчане: участник специальной военной спецоперации по защите республик Донбасса Вячеслав ЕРШОВ и учитель-логопед Ксения КРАСУЛИНА. Организовать мероприятие помогли власти двух муниципалитетов.

Торжественную церемонию провели в одной из палат госпиталя, которую по этому случаю украсили цветами и воздушными шарами. На нее новобрачные пригласили руководство и врачебно-сестринский персонал госпиталя. Представитель городского ЗАГСа произнесла торжественную речь и вручила молодым свидетельство о регистрации брака. Регистрация сопровождалась свадебным маршем Мендельсона, который исполнили музыканты вольского оркестра «Элегия».

Вячеслав и Ксения вместе уже десять лет. Она – учитель-логопед в детском саду № 14 Ирбита. Он работал токарем вахтовым методом.

За плечами Вячеслава – опыт «горячих точек». В зону спецоперации уехал в июле – добровольцем. Выполнял боевые задачи на территории Херсонской области в составе 72-й отдельной мотострелковой бригады. А в октябре Ксения узнала, что Вячеслав тяжело ранен.

– Сначала Славу отправили в Центральный военно-клинический госпиталь имени Вишневского в Москве, где он перенес семь операций, а затем – в филиал учреждения в поселке Шиханы Вольского района Саратовской области. Впереди – длительный период лечения и реабилитации. За ним нужен уход, а чтобы заниматься этим официально, мы должны быть в официальном браке. Поэтому, как только состояние здоровья Славы стабилизировалось, мы сразу решили узаконить наши отношения, – рассказывает она.

За помощью пара обратилась в администрацию родного города. Там им оказали всю необходимую помощь.

– Мы связались с нашими коллегами в городе Вольске, чтобы помогли организовать выездную регистрацию прямо в госпитале,- рассказал «Областной газете» глава Ирбита Николай Юдин. – К решению вопросов подключились администрация Вольска и руководство Центрального военного госпиталя имени Вишневского – и в итоге все получилось. Спасибо всем, кто нам помогал.

В настоящее время Вячеслав переведен на лечение и реабилитацию в центральный военный госпиталь имени Вишневского в Москве. Супруга находится рядом, оказывая помощь и поддержку.

Мотоциклы направляются на Донбасс Жители Ирбита и Ирбитского района продолжают поддерживать земляков, которые служат в зоне специальной военной операции. Заместитель председателя городской думы Илья Анацкий и руководитель городского отделения регионального Союза десантников России Владимир Стариков уже трижды доставляли гуманитарные грузы бойцам в Луганскую Народную Республику – прямо на передовую, всего – более 20 тонн. (см. «ОГ» № 209 от 15.11.2002, № 238 от 24.12.2022). Через две недели у них новый выезд. Сейчас Илья и Владимир на средства, собранные благотворительным фондом «Ирбитский уезд», закупают рации, дизельные генераторы, тепловизоры и квадрокоптеры. Пакуют вещи, коробки с продуктами. – Повезем гуманитарный груз не только для ирбитчан. Будут посылки для мобилизованных ребят из Камышлова, Сысерти, Пышмы, Гарей, Туринской Слободы, Режа и других округов, – рассказал «ОГ» Илья Анацкий. Впервые в зону СВО будут доставлены семь мотоциклов «Урал» производства Ирбитского мотоциклетного завода. На мотоциклах будут размещены наклейки с надписью «80 лет – Уральскому добровольческому танковому корпусу». Технику организаторам поездки передали на безвозмездной основе жители Ирбита. Сейчас специалисты проверяют исправность моторов, ходовую часть. По словам Ильи Анацкого, на мотоциклах можно оперативно подвозить воду и боеприпасы бойцам. На передовой их очень ждут. Подготовила Юлия Бабушкина