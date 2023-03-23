С Урала в Донбасс отправлена партия гуманитарного груза

В Донбасс направлены 10 тонн гуманитарного груза. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Из Екатеринбурга в Донбасс отправлена партия гуманитарного груза для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает в своем telegram-канале председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Всего было собрано 10 тонн гуманитарного груза. В Донбасс переданы отопительные печи, два автомобиля, продукты, амуниция, белье и другие необходимые вещи для военнослужащих. Ожидается, что груз доставят примерно через 3-4 дня.

В сборе участвовали уральские общественные организации, которые работают в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Свой вклад внесли региональное отделение "Единой России", ОНФ и компания "Сима-Ленд". Помогали педагоги, ученики свердловских школ, их родители.

"Верим, что наши бойцы скоро вернутся домой живые и здоровые, с Победой, обнимут своих жен и матерей. Для нас вы настоящие герои!" — написала Людмила Бабушкина.

Напомним, ранее Свердловская область передала медицинское оборудование перинатальному центру Макеевки.