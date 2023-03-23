Решают сами. Ответственно

Пленарное заседание гражданского форума, объединившего в одном зале представителей всех слоев населения, началось с гимна Каменска-Уральского. Фото: Павел Ворожцов

В Каменске-Уральском завершил работу Городской гражданский форум – не имеющее в регионе аналогов по своему формату мероприятие, в рамках которого работники бюджетной сферы, представители малого и среднего бизнеса, культуры и спорта, промышленных предприятий, НКО, общественных организаций и просто неравнодушные горожане обсуждают актуальные проблемы своего муниципалитета. В этом году форум прошел под слоганом «Город и люди: инициатива, сплоченность, результат». Его главными темами стали вопросы подготовки и сохранения кадров для местных предприятий, поддержка наставничества, помощь участникам специальной военной операции.

В 2023 году Городской гражданский форум назван «Город и люди: инициатива, сплоченность, результат». Собрание городского актива третьего по величине свердловского города – явление для региона уникальное. Уже 27 лет подряд в Каменске-Уральском при непосредственном участии жителей проходят общественную экспертизу планы и программы социально-экономического развития муниципалитета. Как отметил посетивший мероприятие первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, в свое время работавший мэром Каменска-Уральского, гражданский форум – добрая традиция: «Город сегодня активно участвует в региональных программах и национальных проектах: продолжается строительство водовода, ремонт дорог, запланированы работы по строительству стелы города трудовой доблести. На открытых площадках форума обсуждаются задачи, принимаются решения. Вынесенные в ходе работы предложения будут направлены и на областной уровень».

Работа форума шла на нескольких тематических площадках. Алексей Шмыков принял участие в секции «Подготовка кадров для промышленных предприятий Каменска-Уральского». Он отметил, что сегодня вопросом номер один для этой отрасли является подготовка и сохранение кадров.

«Сегодня запрос у предприятий огромный, в том числе у оборонного комплекса. Идеально было бы, если молодой рабочий или инженер приходил на предприятие сразу же после окончания колледжа или вуза», – отметил Алексей Шмыков.

Подготовка квалифицированных рабочих, техников, инженеров – ключевой для предприятий Каменска вопрос, подтвердил глава города Алексей Герасимов.

«Потребность составляет более 1000 человек. В ходе работы секции мы предложили совместные с региональной властью пути решения – от профориентации до закрепления молодых рабочих и инженеров на производстве», – рассказал мэр.

Кадровый вопрос поднимался и в рамках дискуссионной площадки, посвященной муниципальному конкурсу «Наставник года: Педагогический олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!». Выбор темы логичен: 2023 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Речь, в частности, шла о привлечении в школу молодых кадров. Для этого предприятиям и бизнес-сообществам предлагается ввести гранты лучшим педагогам и педагогам-наставникам.

На секции «Каменск-Уральский: прошлое и настоящее в образе будущего» обсуждались варианты визуального кода города, в основе которого узнаваемые объекты Каменска-Уральского, знаковые факты и события. Участники секции считают, что городу нужен узнаваемый бренд, это будет способствовать повышению престижа Каменска-Уральского и привлечению туристов.

Еще одна дискуссионная площадка – «Городское сообщество в условиях специальной военной операции: патриотизм и действие» – работала 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией. Ее участники поделились опытом участия в СВО и в волонтерской деятельности. В этот же день в рамках форума во Дворце культуры «Юность» прошел благотворительный марафон в поддержку участников СВО, в ходе которого за три часа было собрано более 450 тысяч рублей.

В дискуссиях, развернутых в рамках секций форума, приняли участие депутаты городской думы городского округа и члены Общественной палаты, представители профильных министерств Свердловской области, директора промышленных предприятий. Они отметили и уникальность самой идеи, когда вопросы развития территории решаются самими горожанами, и сплоченность каменцев в решении насущных задач.

«В этом году в название форума включили слово «сплоченность» – это правильно. Сплоченность совета директоров, социальная ответственность работодателей всегда были отличительными чертами Каменска-Уральского. И в нынешнее непростое время помогают промышленному комплексу вместе с муниципалитетом решать задачи по развитию реального сектора экономики, а значит, и города», – отметил, подводя итоги мероприятия, президент уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Общим итогом семидневной работы станет Резолюция форума, которая учтет все поступившие предложения. Их любой желающий может оставить до 31 марта на специальном сайте. Далее резолюция будет принята в работу органами местного самоуправления.

Сотрудничество На пленарном заседании форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между ГО Каменск-Уральский и филиалом Акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод», а также с Акционерным обществом «Синарский трубный завод». В рамках соглашений предприятия будут инвестировать средства в развитие городской и социальной инфраструктуры, оказывать поддержку медицинским, образовательным, спортивным учреждениям и организациям сферы культуры. Программа мероприятий на 2023 год в каждом соглашении рассчитана на суммы свыше 100 млн рублей.