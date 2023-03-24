Госохрана разрешила установить Краснознаменную группу на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге

На площади Первой Пятилетки разрешили установить Краснознаменную группу. Фото: Алексей Кунилов

Краснознаменную группу, которая ранее располагалась в центре Екатеринбурга, разрешили установить на площади Первой Пятилетки в микрорайоне Уралмаш. Такое решение было принято по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Она проводилась с период с 10 по 21 марта 2023 года. Эксперты должны были определить, сохранится ли комплекс зданий на площади Первой Пятилетки, если рядом установить Краснознаменную группу. Речь шла о объектах культурного наследия:

федерального значения:

"Комплекс зданий площади Первой Пятилетки", г. Екатеринбург;

площадь Первой Пятилетки;

регионального значения:

"Дом технической учебы Уралмашзавода", г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2 / пр. Орджоникидзе, д. 1.

Эксперты пришли к выводу, что установка Краснознаменной группы не отразится негативно на сохранности данных объектов.

"По результатам рассмотрения раздела проектной документации экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс зданий площади Первой Пятилетки" и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значения ("Заводоуправление", "Лаборатория" и "Проходная", "Жилой дом", "Гостиница "Мадрид" и объекта культурного наследия регионального значения ("Дом технической учебы Уралмашзавода")", — отмечено в акте экспертизы.

Напомним, в прошлом году жители Екатеринбурга выбрали место для установки Краснознаменной группы.