В Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

В фестивале выступят 14 команд трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Завтра, 25 марта, в Свердловской области состоится региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди трудовых коллективов, приуроченный к празднованию 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Первая часть фестиваля пройдет в Екатеринбурге — в спорткомплексе "Луч" (ул. Ткачей, 16). Здесь состоятся забеги на 2 000 и 3 000 метров.

Вторая часть соревнований состоится в Верхней Пышме, во Дворце спорта УГМК (ул. Орджоникидзе, 15). Здесь участники будут соревноваться в стрельбе из электронного оружия, плавании и силовых упражнениях.

В фестивале выступят 14 команд трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Свердловской области. Возраст участников — от 25 до 59 лет.