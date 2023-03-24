Свердловчанин выиграл в лотерею более миллиона рублей

Выигрышный билет победителю лотереи подарил отец. Фото предоставлено пресс-службой государственной лотереи "Столото"

Александр Чернядьев из Свердловской области выиграл 1 200 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба государственной лотереи "Столото".

По словам победителя, билет ему подарил отец.

"Он всегда покупает билеты для всех членов семьи и, когда вручает их нам, приговаривает: "Дарю выигрышный", — поделился Александр Чернядьев.

Свердловчанин проверил билет в интернете и узнал о выигрыше. Чтобы убедиться в победе, он посмотрел в записи трансляцию розыгрыша.

"Когда понял, что не ошибся и мой билет оказался счастливым, поделился этой новостью с женой и отцом. Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо. Теперь будем вместе думать, как потратить эти деньги", — добавил победитель.

Александр Чернядьев работает в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения. Любит кататься на горных лыжах.

Напомним, ранее семья железнодорожников из Екатеринбурга выиграла миллион.