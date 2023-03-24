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Общество
24 марта 2023, 16:58

Проверку мигрантов провела полиция в Екатеринбурге

Рейд

Проверка прошла в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция провела проверку мигрантов. Особое внимание правоохранители уделили охране общественного порядка, профилактике преступлений и правонарушений. Также полицией была пресечена несанкционированная торговля.

В рамках рейда были обследованы торговые центры, 116 торговых павильонов и прилавков. Проверены строительные площадки на проспекте Космонавтов, торговые ряды на улице Бебеля, кафе на улице Пехотинцев, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

За нарушения миграционного законодательства и режима пребывания в России составлены 36 протоколов. В отношении 23 иностранцев рассмотрят вопрос о выдворении за пределы РФ. Еще 18 человек были привлечены к ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

Отметим, к проверке мигрантов были привлечены сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, инспекторы ПДН, эксперты-криминалисты. В полиции сообщили, что подобные рейды будут продолжены.

Ранее во время рейда в Екатеринбурге полицейские нашли майнинговую ферму.

Областная газета Свердловской области

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