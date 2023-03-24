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24 марта 2023, 19:15

Для российских подростков разработают учебное пособие по семьеведению

семья

Цель пособия — укрепление традиционных семейных ценностей молодежи. Фото: Галина Соловьева

В России появится учебное пособие по семьеведению. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Института изучения детства, семьи и воспитания.

"Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи" выпустят пособие для подростков. Его целью станет укрепление традиционных семейных ценностей молодежи", — цитирует информагентство сообщение инициаторов создания учебника.

Сроки появления учебного пособия не указаны.

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал сделать подготовку к созданию семьи целью школьного воспитания. 

Областная газета Свердловской области

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