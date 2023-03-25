Серовский детский хор выступит в Москве

В спектакле рассказывается о творческом пути руководителя хора Анатолия Тушкова. Фото: ФГБУК "Музей Победы"

В День работника культуры концертный хор "Фантазия" детской школы искусств Серова выступит в Москве на Поклонной горе в Музее Победы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Юные артисты представят хоровой спектакль "я Такое Дерево", созданный на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

В спектакле описывается творческий путь бессменного руководителя хора Анатолия Тушкова. В 1971 году он создал пионерский ансамбль "Гайдаровцы", из которого в итоге выросла детская школа искусств Серова.

Во время полуторачасовой программы прозвучат произведения на стихи Владислава Крапивина, Евгения Евтушенко, Григория Поженяна, Николая Добронравова и музыку Микаэла Таривердиева, Александры Пахмутовой.

"Особенно отрадно, что спектакль покажут на такой значимой площадке в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Здесь и дань уважения преподавателю, и надежда на будущее, которое принадлежит молодости", — отметил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Фото: ФГБУК "Музей Победы"

По словам заместителя директора школы искусств Ксении Смоленцевой, хор будет выступать в концертном зале "Жуков". Попасть на спектакль можно бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться. По ее данным, собрался уже почти полный зал.

Отметим, хор "Фантазия" — многократный лауреат всероссийских и международных конкурсов. Ранее артисты уже выступали в Музее Победы с хоровым спектаклем "Белый квадрат. По-детски и не очень".

Напомним, накануне Дня работника культуры заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков вручил губернаторские премии в сфере культуры.