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25 марта 2023, 18:42

Свердловчане начали жаловаться, что активизировались клещи

Осторожно, клещи!

На Среднем Урале просыпаются клещи. Фото: Владимир Мартьянов

Первые клещи начали нападать на жителей Свердловской области. Об этом в telegram-канале "Инцидент Екатеринбург" написала жительница Сысерти.

"Обнаружили нa ногe у ребенка клeща. Вaлерки пpосыпаются. Берегитe сeбя!" — сообщила жительница Сысерти.

Напомним, пик активности клещей в Свердловской области обычно приходится на май и июнь. В 2022 году первый укус клеща был зарегистрирован 10 апреля в поселке Аять, а к 18 апреля пострадавших было уже 55.

По данным Управления Роспотребнадзора Свердловской области, больше всего пострадавших от укусов клещей регистрируют в Асбесте, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижних Сергах, Волчанске, Тавде, Талице, Алапаевском и Слободо-Туринском районах.

Напомним, в Свердловской области началась бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита.

Областная газета Свердловской области

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