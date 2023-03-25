Свердловчане начали жаловаться, что активизировались клещи

На Среднем Урале просыпаются клещи. Фото: Владимир Мартьянов

Первые клещи начали нападать на жителей Свердловской области. Об этом в telegram-канале "Инцидент Екатеринбург" написала жительница Сысерти.

"Обнаружили нa ногe у ребенка клeща. Вaлерки пpосыпаются. Берегитe сeбя!" — сообщила жительница Сысерти.

Напомним, пик активности клещей в Свердловской области обычно приходится на май и июнь. В 2022 году первый укус клеща был зарегистрирован 10 апреля в поселке Аять, а к 18 апреля пострадавших было уже 55.

По данным Управления Роспотребнадзора Свердловской области, больше всего пострадавших от укусов клещей регистрируют в Асбесте, Дегтярске, Верхней Туре, Верхнем Тагиле, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижних Сергах, Волчанске, Тавде, Талице, Алапаевском и Слободо-Туринском районах.

Напомним, в Свердловской области началась бесплатная вакцинация против клещевого энцефалита.