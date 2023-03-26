Юнармейцы Екатеринбурга присоединились к Всероссийской акции "Верни герою имя"

Юнармейцы приводят в порядок обелиски, мемориалы и воинские захоронения. Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" запустило Всероссийскую акцию "Верни герою имя", которая приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцы Екатеринбурга одними из первых присоединились к акции.

В рамках мероприятия юнармейцы Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Калининграда, Севастополя и Владивостока приводят в порядок обелиски, мемориалы и воинские захоронения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Жителям своих городов ребята раздают карточки с информацией о героях, рассказывают о своей работе по поиску архивных сведений о погибших защитниках Отечества, установлению имен павших героев и увековечению их памяти.

Акция "Верни герою имя" направлена на сохранение истории нашей Родины и преемственности традиций всех поколений по защите Отечества. Юнармейцы приглашают всех желающих принять участие в ней.

В знак признания важности исторической памяти о тех, кто пожертвовал собой ради будущего, 9 Мая у Вечных огней и Огней памяти по всей России будут выставлены юнармейские Посты № 1, отмечают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Напомним, ранее в Госдуме решили внести законопроект о ежегодных выплатах ко Дню Победы.