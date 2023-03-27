Темы дня

Общество
27 марта 2023, 10:04

Приставы из Екатеринбурга взыскали миллионный долг по алиментам

Машина ФССП

Приставы из Екатеринбурга нашли мать-должницу в Москве. Фото: Владимир Мартьянов

Судебные приставы из Железнодорожного района Екатеринбурга взыскали больше миллиона рублей с матери-должницы, которая периодически не платила алименты на своего 10-летнего ребенка. Женщина должна была перечислять ¼ часть всех видов заработка в пользу опекуна. 

Женщина накапливала долги по алиментам в 100–300 тысяч рублей, а затем погашала их единоразово. В какой-то момент мать скрылась из поля зрения приставов. По месту регистрации, в доме на улице Бебеля, ее не нашли, однако брат должницы рассказал, что она вышла замуж, сменила фамилию и уехала, сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

Согласно федеральному закону "Об исполнительном производстве", женщина была обязана сообщить в подразделение ФССП о своем новом адресе. Однако должница этого не сделала. В связи с этим ее объявили в розыск. Судебным приставам удалось установить, что мать-должница живет в Москве. С ней связались и объяснили, что в случае неуплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность. После этого женщина погасила весь долг одним платежом, сумма которого составила 1 млн 48 тыс. рублей. Деньги были перечислены взыскателю на содержание ребенка.

Ранее в Верхотурском районе судебные приставы разыскали мать, которая не платила алименты на содержание своих четверых детей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.03.2023, 10:25 / Общество
Горячая линия по вопросам льготного обеспечения лекарствами заработала в прокуратуре Свердловской области
27.03.2023, 10:04 / Общество
Приставы из Екатеринбурга взыскали миллионный долг по алиментам
27.03.2023, 09:27 / Общество
В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировались жильцы
26.03.2023, 16:58 / Общество
День открытых дверей прошел в Свердловском областном медколледже
26.03.2023, 16:32 / Культура
Экранизация книги уральского писателя получила престижную кинопремию