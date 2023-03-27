Приставы из Екатеринбурга взыскали миллионный долг по алиментам

Приставы из Екатеринбурга нашли мать-должницу в Москве. Фото: Владимир Мартьянов

Судебные приставы из Железнодорожного района Екатеринбурга взыскали больше миллиона рублей с матери-должницы, которая периодически не платила алименты на своего 10-летнего ребенка. Женщина должна была перечислять ¼ часть всех видов заработка в пользу опекуна.

Женщина накапливала долги по алиментам в 100–300 тысяч рублей, а затем погашала их единоразово. В какой-то момент мать скрылась из поля зрения приставов. По месту регистрации, в доме на улице Бебеля, ее не нашли, однако брат должницы рассказал, что она вышла замуж, сменила фамилию и уехала, сообщили в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации ГУФССП России по Свердловской области.

Согласно федеральному закону "Об исполнительном производстве", женщина была обязана сообщить в подразделение ФССП о своем новом адресе. Однако должница этого не сделала. В связи с этим ее объявили в розыск. Судебным приставам удалось установить, что мать-должница живет в Москве. С ней связались и объяснили, что в случае неуплаты алиментов ей грозит уголовная ответственность. После этого женщина погасила весь долг одним платежом, сумма которого составила 1 млн 48 тыс. рублей. Деньги были перечислены взыскателю на содержание ребенка.

Ранее в Верхотурском районе судебные приставы разыскали мать, которая не платила алименты на содержание своих четверых детей.