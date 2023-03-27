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27 марта 2023, 10:25

Горячая линия по вопросам льготного обеспечения лекарствами заработала в прокуратуре Свердловской области

Прокуратура

Прокуратура Свердловской области примет жалобы по льготному обеспечению лекарствами. Фото: Галина Соловьева

Работу горячей линии организовала прокуратура Свердловской области. С 27 по 31 марта жители могут обратиться с жалобами, которые касаются нарушений в сфере льготного лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Для жителей Среднего Урала доступен номер телефона в Екатеринбурге: (343) 376‑82‑61. Информация о нарушениях будет приниматься с 9:00 до 18:00; с 13:00 до 14:00 перерыв на обед.

В обращении нужно описать суть проблемы, указать свои ФИО, контактный телефон и адрес, куда необходимо направить ответ. Кроме этого, жители могут оставить свои заявления в письменном виде в областной прокуратуре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21 или через интернет-приемную на сайте ведомства.

В прокуратуре добавляют, что по всем обращениям будет проведена проверка. В случае выявления нарушений ведомство примет меры реагирования.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил о разработанных и внедренных в стране механизмах для предотвращения дефицита лекарств и медицинского оборудования. 

Областная газета Свердловской области

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