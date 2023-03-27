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27 марта 2023, 13:03

Центр оцифровки писем откроется в Екатеринбурге

Почта

На почте екатеринбуржцы смогут бумажные письма перевести в электронный формат. Фото: Павел Ворожцов

Почта России запускает в Екатеринбурге в работу центр оцифровки писем. Он будет заниматься переводом бумажных писем в электронный формат, сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Подобные центры открываются в Челябинске и Новосибирске. Ожидается, что за год в среднем в них будут оцифровывать больше миллиона писем. 

"Новые центры позволят нарастить производительность и переводить в "цифру" корреспонденцию на месте, не дожидаясь отправки в Москву и Санкт-Петербург", — отметил руководитель по развитию продукта "Оцифровка" Почты России Роман Лутковский.

После оцифровки письма его оригинал будет храниться в отделении еще в течение месяца, в дальнейшем бумажный вариант направят на утилизацию, если клиент не пожелает продлить хранение.

Сообщается, что пилотный проект по оцифровке писем на почте запущен осенью 2020 года. Он предполагает сканирование писем и их загрузку в систему электронного документооборота. По данным Почты России, перевод корреспонденции в электронный формат на четверть снижает время и трудозатраты в полном цикле документооборота.

Напомним, к 300-летию Екатеринбурга Почта России выпустит конверт с рисунком от юного художника. 

Областная газета Свердловской области

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