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27 марта 2023, 16:29

Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование Fan ID

Оформление Fan ID

Упростить меры необходимо к 1 мая 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков инвалидами, пенсионерами и детьми в срок до 1 мая 2023 года. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Меры по упрощению поручено принять Правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив, занимающимся продвижением новых проектов.

Также глава государства поручил Правительству, ФСБ и МВД РФ прописать случаи, в которых человеку можно предъявлять и использовать цифровое удостоверение личности вместо паспорта. Речь идет об электронном документе, полученном с помощью мобильного приложения Госуслуг. Проект указа ответственным необходимо представить к 1 мая 2023 года.

Напомним, ранее в свердловских МФЦ помогли оформить 35 тысяч карт болельщиков. 

Областная газета Свердловской области

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