Больше не безымянные

Жители Солнечного очень инициативны. На снимке – прошлогодний субботник, во время которого сельчане подготовили место для проведения дня своего поселка. Фото: Группа посёлка Солнечный во «Вконтакте».

В Свердловской области сразу два населенных пункта получат официальные названия – деревня Ольховка в Ачитском городском округе и поселок Солнечный в Каменском городском округе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте федерального правительства. Ранее эти наименования территорий носили статус «предполагаемых», что создавало проблемы, в частности, при оформлении в собственность построенных здесь домов.

Второе рождение Ольховки

Деревня Ольховка расположена в 35 километрах от рабочего поселка Ачит. Она была создана в 1901 году, но просуществовала недолго: в 70-е годы ее упразднили из-за отсутствия жителей. В 2010 году здесь снова случился строительный бум. Дачники начали возводить дома и решили оформить права на собственность, но сделать это в несуществующей географической точке нельзя. Поэтому люди обратились в администрацию с просьбой «узаконить» деревню.

Местные власти идею поддержали. В том же году в составе района был образован сельский населенный пункт «с предполагаемым наименованием деревня Ольховка». Именно с такой формулировкой он фигурировал в документах районной мэрии более 10 лет.

Чтобы утвердить более короткое – историческое – название «Ольховка», муниципальным властям пришлось заручиться официальным согласием жителей.

– Прошлым летом мы провели опрос, в нем приняли участие более 1300 человек, люди практически единогласно проголосовали «за», – рассказал глава Ачитского ГО Дмитрий Верзаков.

Народную инициативу поддержали депутаты Законодательного Собрания региона, затем готовый пакет документов был отправлен в федеральное правительство. На прошлой неделе российский премьер Михаил Мишустин утвердил название населенного пункта.

– Теперь мы получили официальное право включать топоним «Ольховка» в нормативно-правовые акты. Несмотря на то, что процедура заняла довольно много времени, жители довольны, – сказал Дмитрий Верзаков.

Когда-то в деревне Ольховка была своя достопримечательность - скважина с минеральной водой, и говорят, что были желающие построить здесь санаторий. Сейчас несведущие источник вряд ли найдут. Фото: Дума Ачитского городского округа.

Теперь точно – Солнечный

«С предполагаемым наименованием» долгое время жил и поселок Солнечный в Каменском городском округе. Первые участки здесь стали выдавать еще в 90-х годах. Сейчас в поселке 15 улиц с поэтичными названиями: Вишневая, Рябиновая, Сиреневая, недавно этот список пополнила улица Абрикосовая. Построено около 200 домов. Официально зарегистрировано 350 человек, по факту же проживает около 600.

Объектов социальной инфраструктуры в Солнечном нет, но за счет удачного расположения – рядом с Каменском-Уральским – он стремительно растет. Строится новое жилье, идет газификация, улицы одеваются в асфальт, на них проводится освещение. Прошлым летом по инициативе жителей в поселке появилась детская площадка. А в этом году Солнечный выдвинули на областной конкурс инициативного бюджетирования с инициативой обустроить общественное пространство с дорожками, скамейками и освещением, где могли бы проводить время люди всех возрастов. В дальнейшем здесь также планируют разместить площадку для воркаута, баскетбольную площадку и теннисный стол.

– Каждое лето в Солнечном празднуют день поселка, у населенного пункта есть своя группа в социальных сетях. Во время опроса жители практически единогласно поддержали идею о наименовании населенного пункта. Принятое на федеральном уровне решение – для всех долгожданное, – рассказала глава Покровской сельской администрации Олеся Панченко.

Жители уверены, что присвоение поселку имени будет способствовать его развитию.

– Живем в Солнечном уже лет пять. Рассчитываем, что после присвоения поселку официального названия сможем чаще участвовать в программах и конкурсах, – поделилась с «ОГ» жительница поселка Лариса Исаченко.

КСТАТИ Напомним, в октябре 2020 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименования «Академический» восьмому району Екатеринбурга. Решение также принималось в несколько этапов. Сначала за новое название проголосовали горожане – в опросе приняли участие более 12 тысяч человек. Затем оно было утверждено на местном, региональном и федеральном уровнях.