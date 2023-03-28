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Общество
28 марта 2023, 09:49

На Среднем Урале ото льда освобождены шесть низководных мостов

Взрыв льда

На реках в Туринском и Слободотуринском районах взорвали лед. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ото льда освободили шесть низководных мостов с помощью взрывных работ, которые выполнили сотрудники специализированной организации под наблюдением МЧС, сообщает департамент информационной политики региона.

Работы были проведены на реках в Туринском и Слободотуринском районах Свердловской области. Ото льда освобождены мосты в селе Туринская Слобода, у деревень Барашина, Макуй, Галактионовка, у сел Жуковское и Липовское.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области

По данным экспертов, во время ледохода глыбы могут скапливаться у мостовых опор и привести к их разрушению. Подрыв льда на реках необходим для сохранения сооружений.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале ожидают безаварийный проход весеннего половодья.

Областная газета Свердловской области

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