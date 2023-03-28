До конца года в регионах УрФО планируют решить проблемы всех обманутых дольщиков

94 долгостроя исключены из Единого реестра проблемных объектов УрФО. Фото: Галина Соловьева

В регионах Урала с начала 2022 года восстановлены права более двух тысяч обманутых дольщиков. 94 долгостроя исключены из Единого реестра проблемных объектов Уральского федерального округа с января 2022 по март 2023 года. До конца года в УрФО необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков, об этом сообщил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"За год с небольшим регионы УрФО в три раза уменьшили число проблемных долгостроев. Это произошло благодаря конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК "Фонд развития территорий". Важную роль сыграл и планомерный переход на проектное финансирование жилищного строительства, которое существенно сокращает риски появления новых обманутых дольщиков, а также позволяет сосредоточиться на восстановлении прав граждан, ранее пострадавших от недобросовестных застройщиков. Работа продолжается. В соответствии с задачей, поставленной Президентом страны, до конца года нам нужно решить проблемы всех обманутых дольщиков регионов УрФО", — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В четырех регионах УрФО (за исключением ЯНАО и Тюменской области) пока находится 42 долгостроя, которые включены в Единый реестр проблемных объектов. Из них 33 дома, квартиры в которых приобретены жителями по договорам долевого участия. Предстоит восстановить права 2,6 тысяч дольщиков, сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Также в уральских регионах продолжается работа по минимизации рисков появления новых обманутых дольщиков. 97% домов в субъектах УрФО строят с применением эскроу-счетов, на которых содержатся средства покупателей. Застройщик не может воспользоваться деньгами (банк блокирует доступ к ним) до сдачи объекта в эксплуатацию.

Напомним, с середины 2023 года участники долевого строительства, которые купили квартиры в проблемных домах, смогут подать заявления на компенсацию через портал Госуслуг.