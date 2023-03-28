В 2025 году в Академическом районе Екатеринбурга будет создан суд

Районный суд появится в Академическом не позднее 1 марта 2025 года. Фото: Полина Зиновьева

Свой суд появится в Академическом районе Екатеринбурга не позже 1 марта 2025 года, об этом на заседании Законодательного собрания Свердловской области сообщил председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам Павла Крашенинникова, законопроект о создании Академического районного суда в Екатеринбурге внесен на рассмотрение в Государственную думу.

"Суды организуются только федеральными законами. Там нет районной прокуратуры и других органов, теперь они будут все создаваться. Это уникальная ситуация для всей России. <…> Таких историй еще не было, чтобы с нуля создавался районный суд", — отметил на брифинге в областном Заксобрании Павел Крашенинников.

После того как в районе будет создан суд, начнется формирование других структур: полиции, прокуратуры, службы судебных приставов.

На данный момент все споры жители Академического района решают в Верх-Исетском и Ленинском районных судах Екатеринбурга.

Напомним, ранее стало известно, что медкластер Академического района Екатеринбурга получит федеральную поддержку.