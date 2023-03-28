Область на карте: отправка УАЗов на фронт, качканарские перила для Санкт-Петербурга и победа над пустырем

Фото: ГБУ «Мостотрест»

Отправка УАЗов на фронт, качканарские перила для Санкт-Петербурга и победа над пустырем – «Областная газета» рассказывает о самых интересных событиях в жизни свердловских муниципалитетов.

Полевской

В южной части Полевского начали превращать пустырь в городской парк.

Как сообщает газета «Рабочая правда», долгое время за Центром культуры и народного творчества был заросший пустырь. В прошлом году территория победила в голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И в этом году, как только растаял снег, подрядчик приступил к расчистке участка.

Стоимость работ составит чуть менее 80 миллионов рублей. В парке обустроят Аллею Славы – на ней появятся пешеходные дорожки с местами отдыха, новое освещение и озеленение, будет установлена монументальная группа «Восемь героев». За самим центром сделают площадку для массовых гуляний с тротуарами и прогулочными зонами.

Фото: Администрация Полевского

Большой Исток (Сысертский ГО)

В Большом Истоке капитально отремонтировали участковую больницу, сообщают «Сысертские вести»

На ремонт больницы, услугами которой ежемесячно пользуются почти пять тысяч жителей поселка, было выделено больше 35 миллионов рублей. В здании, построенном больше полувека назад, заменили изношенные инженерные системы, восстановили фундамент и обновили крышу, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку. Помимо этого, в учреждении разделили потоки пациентов: для больных с симптомами ОРВИ открыт кабинет неотложной помощи с отдельным входом.

Качканар

Качканарские перила украсили Биржевой мост в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Новый Качканар», мост в северной столице, который соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной, капитально ремонтируют с октября 2021 года – его откроют к 320-летнему юбилею города. К проекту подключили одно из предприятий Качканара, на котором взялись восстановить историческое перильное ограждение с рисунком из коротких пик и «фирменного знака» моста – трезубца Нептуна.

Всего в качканарские мастерские перевезли более 400 метров перил. Их отреставрировали и отлили утраченные декоративные элементы – почти 600 изделий общим весом более 68 тонн.

Сухой Лог

Сухоложские предприниматели помогли отремонтировать для отправки в зону спецоперации четыре УАЗа, сообщает газета «Знамя победы».

Как пишет издание, сухоложцы дополнительно загрузили в машины запасные колеса и камеры, пустые канистры, 200-литровые металлические бочки, автомобильные жидкости, наборы ключей, монтировки, тросы, маскировочные сети, мешки для песка, окопные печи и другие необходимые вещи. Всего при участии волонтеров из Сухого Лога, Камышлова, Богдановича и Асбеста автомобилями УАЗ и «Нива» заполнили десять железнодорожных платформ. На прошлой неделе состав отбыл из Камышлова в направлении Луганска.

Красноуфимск

Городская администрация приобрела для МУП «Горкомхоз» мощный дизельный генератор, который будет использоваться на объектах водоснабжения и водоотведения. Во время планового или аварийного отключения электроэнергии он сможет обеспечить водой весь город.

Как сообщает «Красноуфимск онлайн», деньги на покупку генератора были выделены из местного бюджета. Устройство – передвижное, при необходимости его можно будет быстро доставить на любой объект.