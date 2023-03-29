Екатеринбург 2 апреля присоединится к Всемирной акции "Зажги синим"

Акция "Зажги синим" состоится 2 апреля. Фото: портал культурадлявсех.рф

В Екатеринбурге во Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма на знаковых зданиях и памятниках включат синюю подсветку. Этот цвет считается международным символом аутизма. Акция пройдет 2 апреля.

Иллюминация появится с 20:00 до 23:00 на фасаде здания администрации Екатеринбурга, театра балета "Щелкунчик", Театра юного зрителя. Также синяя подсветка до 6 утра 3 апреля будет гореть вдоль проспекта Ленина от Московской до Бажова и по улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев, сообщается на портале Екатеринбурга культурадлявсех.рф.

Акцию "Зажги синим" проводят в столице Урала с 2016 года при поддержке городской администрации, организацией занимается управление культуры. Инициатором является Ассоциация граждан и организаций "Особые люди".

Кроме того, в школах и заведениях допобразования проведут уроки доброты. Детям расскажут о том, что такое аутизм и как общаться с людьми с особенностями ментального развития.

Также в Екатеринбурге планируют издать книгу комиксов, нарисованных местными художниками. Ее посвятили людям с аутизмом, их особенностям и историям успеха.

Отметим, аутизм — неврологическое нарушение невыясненной природы, которое влияет на внимание, мышление, восприятие, коммуникативные и социальные навыки, поведение человека. Ребенок с аутизмом может появиться в любой семье. Сегодня диагноз "расстройство аутистического спектра" ставят каждому 44-му ребенку в мире.