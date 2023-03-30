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30 марта 2023, 13:57

Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трудящихся свердловчан

Владимир Путин

Распоряжение Владимира Путина о поощрении опубликовано на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность и наградить Почетной грамотой ряд граждан и коллективов, работающих на предприятиях и в организациях страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ объявлена:

  • ведущему инженеру отдела Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Наиле Ахматовой;
  • мастеру дорожному путевой колонны путевой машинной станции № 43 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РЖД" Сергею Богунову;
  • начальнику отдела Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД" Александру Ивакину;
  • электрогазосварщику участка текущего ремонта оборудования (станция Дружинино) участка ремонтно-восстановительных работ Екатеринбургского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "РЖД" Сергею Смирнову;
  • начальнику Екатеринбургского территориального общего центра обслуживания Свердловского регионального общего центра обслуживания Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" — филиала ОАО "РЖД" Людмиле Федотовой.

За активную общественную деятельность почетной грамотой Президента России награжден исполнительный директор Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов Екатеринбурга "Добрососедство" Виктор Маслаков.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся жителям региона государственные награды и награды Президента России. 

Областная газета Свердловской области

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