Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трудящихся свердловчан

Распоряжение Владимира Путина о поощрении опубликовано на сайте Кремля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность и наградить Почетной грамотой ряд граждан и коллективов, работающих на предприятиях и в организациях страны. Документ опубликован на сайте Кремля.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу благодарность Президента РФ объявлена:

ведущему инженеру отдела Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Наиле Ахматовой ;

; мастеру дорожному путевой колонны путевой машинной станции № 43 Свердловской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РЖД" Сергею Богунову ;

; начальнику отдела Смычкинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО "РЖД" Александру Ивакину ;

; электрогазосварщику участка текущего ремонта оборудования (станция Дружинино) участка ремонтно-восстановительных работ Екатеринбургского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО "РЖД" Сергею Смирнову ;

; начальнику Екатеринбургского территориального общего центра обслуживания Свердловского регионального общего центра обслуживания Центра корпоративного учета и отчетности "Желдоручет" — филиала ОАО "РЖД" Людмиле Федотовой.

За активную общественную деятельность почетной грамотой Президента России награжден исполнительный директор Фонда поддержки и развития Ленинского и Академического районов Екатеринбурга "Добрососедство" Виктор Маслаков.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся жителям региона государственные награды и награды Президента России.