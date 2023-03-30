Евгений Куйвашев поручил главам свердловских муниципалитетов держать на контроле вопросы паводка и пожароопасного сезона

Начало паводков в регионе ожидается в последних числах марта. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании правительства региона поручил членам кабмина и местным властям держать под постоянным личным контролем вопросы безопасности людей, населенных пунктов, а также стабильной работы систем жизнеобеспечения в период паводков и предстоящих лесных пожаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев обратил внимание членов правительства на важность информационной работы с жителями региона в период паводков и пожароопасного периода. В частности, речь идет о профилактике выхода взрослых и детей на тонкий лед. Глава региона также подчеркнул необходимость активизировать разъяснительную работу с людьми о важности соблюдения всех правил и ограничений, связанных с пожарной безопасностью.

Сейчас на Среднем Урале идет активное таяние снега и льда, вскрываются реки. В зависимости от погодных условий и паводкоопасного направления начало паводков в регионе ожидается с последних чисел марта до первых дней июня. В зоне разлива рек могут оказаться населенные пункты 9 муниципальных образований.

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы обеспечить безопасность жителей и территорий", — отметил Евгений Куйвашев.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, при средних погодных условиях весны 2023 года максимальные уровни воды в реках на территории региона ожидаются около нормы. Затопление жилых домов не прогнозируется. Но при быстром таянии снега и дополнительных осадках не исключается подтопление огородов и придомовых территорий в Ирбите и Белоярском городском округе.

Напомним, сейчас в Свердловской области завершается работа по освобождению переправ ото льда, чтобы обезопасить низководные мосты во время ледохода. В настоящее время для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод проводятся обследования гидротехнических сооружений на предмет надежности. В населенные пункты, которые могут оказаться отрезанными от большой земли, местные власти завозят продукты, товары первой необходимости и лекарственные препаратов, обустраивают пункты временного размещения. В 20 поселках будут созданы 16 лодочных и 6 паромных переправ.

Отметим, что работа в пожароопасный сезон также будет организована в соответствии со сводным планом тушения лесных пожаров, который утвердил Евгений Куйвашев. Губернатор региона поручил усилить контроль обстановки, предусмотреть возможность привлечения к тушению природных пожаров дополнительных сил, средств и техники. Контролировать обстановку в лесах будут с помощью авиационного и наземного патрулирования.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, уже заключены контракты на аренду 6 воздушных судов для выполнения лесоавиационных работ.

"В целях повышения эффективности обнаружения лесных пожаров в 2023 году планируется использовать наблюдательные пункты — вышки, камеры видеонаблюдения на вышках сотовой связи, данные спутников", — отметил Денис Мамонтов.

С учетом раннего таяния снега и теплой погоды ГУ МЧС России по Свердловской области предложило ввести в регионе особый противопожарный режим уже с 15 апреля. Евгений Куйвашев дал поручение по подготовке всех необходимых для этого документов.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область готова к весеннему паводку.