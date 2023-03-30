«Областная газета» опубликовала доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерляковой

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Ежегодный, 25-й по счету доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА представила 22 февраля 2023 года региональному Заксобранию. Документ опубликован в сегодняшнем номере. Специально для «Областной газеты» омбудсмен обозначила самые важные его темы.

В 2022 году по различным каналам в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области обратились 48 294 человека.

Поступали жалобы на нарушение жилищных прав. Наиболее тревожные сигналы связаны с аварийной проблематикой и задолженностью по оплате услуг ЖКХ.

Не утратила остроты тема защиты прав граждан, пострадавших от мошеннических действий. Наши предложения по совершенствованию законодательства, деятельности государственных органов в целях пресечения мошенничества в сфере финансовых операций были услышаны Президентом. Он поставил задачу принять меры, не позволяющие мошенникам уйти от ответственности, и возмещать причиненный людям ущерб. Продолжаем эту работу.

Территориальная доступность первичной медицинской помощи – по-прежнему актуальный вопрос для жителей небольших населенных пунктов и отдаленных территорий. Предлагаем областному Минздраву провести анализ причин, приводящих к проблемам несвоевременного обеспечения пациентов льготными препаратами.

В сфере защиты прав осужденных считаем необходимым продолжить практику создания в регионе исправительных центров. Предлагаем открыть не менее двух центров социальной адаптации для освободившихся из мест лишения свободы.

Безусловный приоритет – вопросы, связанные со специальной военной операцией. В ходе работы выездных приемных Уполномоченного в Еланском учебном центре, 32-м военном городке и зоне проведения СВО нашим гражданам оперативно оказывалась помощь в решении многих вопросов.

В мобильную приемную Уполномоченного в зоне СВО на освобожденной территории Украины обратились более 1 000 человек. К середине декабря 2022 года в приемные поступило 2 204 обращения. Большое количество обращений касалось оформления кредитных каникул, урегулирования проблем с выданными в мобилизационном пункте банковскими картами.

Удавалось решать вопросы приостановления исполнительных производств у военнослужащих из нашей области, уже находившихся в учебных центрах Южного военного округа. Лично посетила все подразделения Центрального военного округа в зоне СВО, а потому эти страницы доклада написаны искренне и отражают личные переживания.