Темы дня

Общество
30 марта 2023, 18:04

В России возобновляется программа льготного автокредитования

Женщина в автомобиле

Медики, педагоги, мобилизованные, добровольцы и контрактники, принимающих участие в СВО, смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Фото: Павел Ворожцов

Минпромторг России объявил о продолжении программы льготного автокредитования. Она будет действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке.

В 2023 году программа будет распространена на медицинских работников, сотрудников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, а также членов их семей. Об этом сообщает telegram-канал Минпромторга России.

По условиям программы эти категории граждан могут приобрести автомобили российского производства стоимостью до 2 миллионов рублей. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости машины, для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

Скидка на электромобили российского производства при этом для всех категорий заемщиков равна 25%, но не может превышать 625 тысяч рублей.

Напомним, на Среднем Урале начинающим предпринимателям предоставят льготные займы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.03.2023, 18:04 / Общество
В России возобновляется программа льготного автокредитования
30.03.2023, 17:19 / Общество
Евгений Куйвашев утвердил программу модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области
30.03.2023, 16:34 / Политика
Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Екатеринбурге американского журналиста
30.03.2023, 16:32 / Общество
СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей Нижнетуринской больницы
30.03.2023, 15:30 / Культура
Спектакли Донецкого молодежного театра посетили около 10 тысяч свердловчан