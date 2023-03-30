В России возобновляется программа льготного автокредитования

Медики, педагоги, мобилизованные, добровольцы и контрактники, принимающих участие в СВО, смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Фото: Павел Ворожцов

Минпромторг России объявил о продолжении программы льготного автокредитования. Она будет действовать для групп граждан, которые наиболее остро нуждаются в поддержке.

В 2023 году программа будет распространена на медицинских работников, сотрудников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в спецоперации, а также членов их семей. Об этом сообщает telegram-канал Минпромторга России.

По условиям программы эти категории граждан могут приобрести автомобили российского производства стоимостью до 2 миллионов рублей. Базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составит 20% от стоимости машины, для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%.

Скидка на электромобили российского производства при этом для всех категорий заемщиков равна 25%, но не может превышать 625 тысяч рублей.

Напомним, на Среднем Урале начинающим предпринимателям предоставят льготные займы.