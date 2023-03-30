Вопросы развития воздушного транспорта в Свердловской области обсудили Евгений Куйвашев и Александр Шулепов

Александр Шулепов выразил благодарность Евгению Куйвашеву за поддержку авиационной отрасли. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В ходе рабочей встречи губернатор Евгений Куйвашев и начальник Уральского МТУ Росавиации Александр Шулепов обсудили вопросы развития воздушного транспорта и соответствующей инфраструктуры в регионе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Этот год — юбилейный для гражданской авиации России и для ведущих авиапредприятий нашего региона: аэропорта Кольцово и авиакомпании "Уральские авиалинии". Свердловская область — крупнейший транспортный центр России. И этим статусом во многом обязана развитому воздушному сообщению. Авиационные предприятия региона вносят большой вклад в развитие экономики, создание условий для выхода уральской продукции на новые рынки сбыта, выстраивание новых логистических цепочек, повышение мобильности, следовательно, и качества жизни людей", — отметил Евгений Куйвашев.

Александр Шулепов выразил благодарность губернатору за поддержку авиационной отрасли. В частности, за решение снизить налог на имущество для аэропорта Кольцово.

Напомним, по решению Евгения Куйвашева действие налоговой льготы, которая предусматривает снижение налога на 50% на имущество аэропорта, было продлено на 2023 год. Кольцово, в свою очередь, обязуется сохранить не менее 90% численности работников, а также обеспечить уровень заработной платы не менее 90% от среднеобластного значения в прошлом году.

По словам Александра Шулепова, аэропорт продолжает развиваться, практически завершена его реконструкция, расширяется международный сектор. "Радует увеличение объектов перевозок после ограничений, которые были введены ранее. В 2023 году уже чувствуется рост пассажиропотока. "Уральские авиалинии" также в числе лидеров у нас", — отметил начальник Уральского МТУ Росавиации.

Напомним, в этом году Кольцово получит скидку 50% по оплате налога на имущество.