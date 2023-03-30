Графические новеллы – это комиксы, где очень подробно прорисованы портреты персонажей. Фото: Полина Зиновьева

В мультимедийном парке «Россия – Моя история» Екатеринбурга открылась выставка «Герои спецоперации». В ее основу легли 20 графических новелл – иллюстрированных в жанре комиксов рассказов о подвигах участников СВО, ставших Героями России. В их числе – легендарный комбат «Спарты» Владимир ЖОГА, полковник Андрей ФРОЛЕНКОВ, без боя взявший со своим отрядом Чернобыльскую АЭС, и многие другие. Реагируя на запрос общества по отражению темы СВО в современном искусстве, авторы экспозиции, по сути, продолжают традиции русских художников-баталистов. Но уже в ином, более актуальном для нынешнего молодого поколения формате.

В числе первых посетителей выставки не только политики и чиновники, но и учащиеся школ и колледжей, юнармейцы. На их внимание и рассчитывали организаторы. В Екатеринбурге первую экскурсию проводит историк, начальник отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов екатеринбургского парка «Россия – Моя история» Дмитрий Катарин.

«В ярких, красочных иллюстрациях рассказаны истории настоящих героев специальной военной операции. Подробно излагаются подвигиполковника Андрея Фроленкова, занявшего со своим подразделением Чернобыльскую АЭС без боя, командира легендарного подразделения «Спарта», полковника Владимира Жоги, ценой собственной жизни спасшего мирных жителей Волновахи в мае прошлого года, летчика-аса майора Виктора Дудина и еще семнадцати военнослужащих, награжденных Золотой Звездой Героя», – рассказывает он.

Экспозиция разместилась в 10 секциях. На одном из экранов транслируется прямое обращение Президента России Владимира Путина, в котором он объявляет о своем решении начать специальную военную операцию. На других – фото и видео: факты, цифры, краткие описания событий предшествующих восьми лет. Громкий звук из динамиков: речь главы государства, а фоном – напряженная музыка.

Учитывая, что находимся в затемненном помещении, погружение в атмосферу событий получается стремительным и даже может показаться тяжелым. Только что ты с друзьями в просторном светлом помещении, шутил и радовался жизни, а сейчас попал, по сути, в эпицентр трагических событий. Люди, которые идут рядом, затихают, слушают внимательно. Следуем дальше.

В каждом зале дублируется лента времени – подробный, но не перегруженный информацией фото- и видеоряд, посвященный событиям с января 2022 года и по сегодняшний день. Любой посетитель сам может на стендах с экранами тачскрин (реагирующих на прикосновения) полистать эти страницы, как на смартфоне. Все специально устроено так, чтоб ты мог самостоятельно посмотреть все материалы. Экскурсия, если ее проводить, будет их повторять. На стендах транслируются куаркоды, по которым с помощью своего смартфона можно перейти на сайт героиспецоперации.рф и прочитать информацию о каждом из героев выставки.

Графические новеллы – конечно, самая интересная часть экспозиции. В секциях они распределены по хронологии событий: операция ВДВ в Гостомеле, освобождение Мариуполя, спасение мирных жителей в городах и селах, занятие Чернобыльской АЭС…

«Графические новеллы – это, по сути, комиксы. Но комиксы, где очень подробно, фотографически прорисованы портреты персонажей. И так же подробно отражены сами героические поступки», – рассказывает Дмитрий Катарин.

Короткие рассказы в 10–20 иллюстрациях (картинка и небольшая цитата персонажа) – такая слайдовая подача информации сегодня наиболее воспринимается молодым поколением. Создавали графические новеллы студенты и преподаватели университета «Синергия». Вместе они проиллюстрировали истории героев, а современные технологии позволили увековечить память военнослужащих российской армии в цифровом формате. В одной из секций на экранах представлен процесс создания рассказов: как рисовались лица, как складывались в единое повествование картинки. Большой труд большого коллектива.

На стенде с экраном тачскрин можно выбрать любого из героев и прочитать его историю. Вот Герой России Владимир Жога. В 2014 году его не берут в ополчение, так как он не служил в армии, нет опыта, а бессмысленные потери не нужны. Но случайная встреча с Арсеном Павловым «Моторолой», командиром легендарного в ДНР подразделения «Спарта», все меняет. А после гибели Арсена бойцы «Спарты» выбирают Жогу своим командиром.

А вот история Героя России Андрея Фроленкова, который хитростью убедил превосходящего по численности противника, оборонявшего Чернобыльскую АЭС, сдаться без боя.

Идем с Дмитрием Катариным дальше. Одна из секций выставки выбивается из общего ряда – она посвящена живописцам, избравшим своей тематикой сцены сражений и военного быта. По сути, связывает поколение современных художников с русскими и советскими баталистами.

«У нас почти трехсотлетняя история русской батальной живописи. Безусловно, авторы графических новел черпали идеи, вдохновение из работ своих предшественников – Верещагина, Дейнеко, Непринцева», – говорит Дмитрий Катарин, завершая экскурсию.

В новелле, посвященной Владимиру Жоге, передан его разговор с отцом перед уходом в ополчение. «Это не игра, там сохраниться не получится», – говорит отец. Слова, к сожалению, оказались пророческими. Именно Артём Жога впоследствии будет получать Звезду Героя сына из рук Президента России.

Сохраниться не получится, а сохранить о героях память – да. Будут ли новеллы изданы в бумажном виде, пока неизвестно. Но в министерстве образования уже принято решение использовать контент выставки «Герои спецоперации» на уроках мужества и патриотизма в школах.

Впечатления «Сегодня у вас есть возможность узнать судьбы нескольких Героев России. За время проведения специальной военной операции звание Героя присвоено 137 военнослужащим. К сожалению, 75 из них – посмертно. Это означает, что в наших соотечественниках жива вера в правду и любовь к Родине. Внимательно ознакомьтесь с выставкой: подвиги совершают не супермены, а обычные люди, как мы с вами». Депутат думы Екатеринбурга, Герой России Сергей Воронин. «Уже сейчас надо формировать образ настоящего героя. Герои Советского Союза, возможно, кажутся для молодых ребят далекими в истории, а их подвиги приукрашенными. Истории героев спецоперации показывают, что эти люди живут среди нас – наши с вами друзья и родственники. Выставка героев не позволит переписывать историю, навязать свое толкование, обвинить в чем-то нашу страну. То, что вы увидите на выставке, не оставит никого равнодушным». Начальник отдела воспитательных и патриотических проектов и программ министерства образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука.

Предшественники Баталист – художник, создающий сцены сухопутных и морских сражений, военных походов и военного быта. Русскую батальную живопись отличает особый дух патриотизма и почтения к подвигу героев. В число русских и советских баталистов входят такие известные художники, как: Иван Айвазовский – «Чесменское сражение», «Наваринский бой», «Десант в Субаши» и др.;

– «Чесменское сражение», «Наваринский бой», «Десант в Субаши» и др.; Василий Суриков – «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин» и др.;

– «Переход Суворова через Альпы», «Покорение Сибири Ермаком», «Степан Разин» и др.; Василий Верещагин – «Апофеоз войны», «Конец Бородинского боя», «Перед атакой. Под Плевной» и др.;

– «Апофеоз войны», «Конец Бородинского боя», «Перед атакой. Под Плевной» и др.; Митрофан Греков – «Тачанка», «Корниловцы на привале», «Трубачи первой конной» и др.;

– «Тачанка», «Корниловцы на привале», «Трубачи первой конной» и др.; Юрий Непринцев – «Отдых после боя», «Балтийцы», «Последняя граната» и др.;

– «Отдых после боя», «Балтийцы», «Последняя граната» и др.; Александр Дейнеко – «Парашютный десант на Днепре», «Оборона Севастополя», «Берлин. Разрушенные здания» и др.

Афиша Серия мультимедийных выставок «Герои спецоперации» стартовала 23 февраля в Москве, в марте–апреле экспозиции будут открыты в каждом из 24 парков-музеев ассоциации «Россия – Моя история» от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге мультимедийную выставку графических новелл «Герои спецоперации» можно посетить с 28 марта по 15 апреля (кроме понедельников). Стоимость самостоятельного осмотра экспозиции: для школьников – 150 рублей,

для студентов – 200 рублей,

для льготников – 100 рублей,

полная цена – 500 рублей. В стоимость включены осмотры всех экспозиций парка «Россия – Моя история» в течение двух рабочих дней. Выставку «Герои спецоперации» можно посетить по Пушкинской карте.

Мнение «Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои!». Президент России Владимир Путин.

Депутат думы Екатеринбурга, Герой России Сергей Воронин. Фото: Полина Зиновьева

Начальник отдела воспитательных и патриотических проектов и программ министерства Образования и молодежной политики Свердловской области Кристина Кука. Фото: Полина Зиновьева

Первую экскурсию провел историк, начальник отдела экскурсионной работы культурно-образовательных проектов екатеринбургского парка «Россия – Моя история» Дмитрий Катарин. Фото: Полина Зиновьева

Любой посетитель выставки сам может на стенде полистать эти страницы, как на смартфоне. Фото: Полина Зиновьева