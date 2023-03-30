Евгений Куйвашев утвердил программу по подготовке педагогов в Свердловской области

Мероприятия программы охватывают весь цикл подготовки и развития педагогических кадров. Фото: Алексей Кунилов

На реализацию комплексной программы по кадровому обеспечению образовательной системы Свердловской области, которую утвердил губернатор Евгений Куйвашев, до 2025 года планируется направить 2,8 миллиарда рублей. Такое решение принято сегодня на заседании регионального правительства.

Евгений Куйвашев поручил областному правительству разработать программу, реализация которой позволит не только поднять престиж профессии учителя, но и создать самые современные условия для подготовки педагогов и для их профессионального роста. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, что 2023 объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника.

"Мы утверждаем сегодня комплексную программу "Кадровое обеспечение системы образования Свердловской области на 2023–2025 годы". Мероприятия программы охватывают весь цикл подготовки и развития педагогических кадров. Это обеспечение непрерывного педагогического образования, укрепление и развитие материально-технической базы педагогических колледжей, а также социальная поддержка работников образования", — отметил Евгений Куйвашев на заседании правительства.

В частности, в рамках программы в Свердловской области особое внимание будет уделяться подготовке преподавателей "дефицитных" специальностей. Это учителя иностранных языков, физики, химии, математики, учителя-логопеды и дефектологи.

Также среди целей и задач — восстановление возрастного баланса среди педагогов и укомплектование школ в сельской местности.

Отметим, что в привлечении педагогов и закреплении их в системе образования важную роль играет социальная поддержка. В Свердловской области сегодня действует ряд таких мер. Так, молодым педагогам, которые в год окончания вуза устраиваются в образовательные организации в регионе, выплачивается единовременное пособие. Сумма таких выплат в прошлом году составила более 35 миллионов рублей.

Кроме того, учителя, живущие в малых городах Свердловской области, могут получить субсидию на приобретение жилья. С 2018 года таким правом воспользовались более 200 педагогов. Благодаря программе "Земский учитель" более сотни учителей переехали в Свердловскую область и приступили к работе в сельских школах, получив выплаты.

Значение имеет и общественное признание труда педагогических работников. Напомним, в 2022 году по инициативе Евгения Куйвашева учреждено звание "Заслуженный учитель Свердловской области". Его удостоены уже 200 педагогов, которые получают единовременные и ежемесячные денежные выплаты. Все учителя Среднего Урала ежегодно могут принимать участие в конкурсе на соискание премии губернатора в десяти номинациях. Также по решению Евгения Куйвашева с 2022 года денежные премии получают педагоги, подготовившие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Отметим, что инициатива по подготовке педагогических кадров и повышению престижа профессии педагога соответствует целям и задачам национального проекта "Образование".

Напомним, ранее Правительство России увеличило число премий лучшим учителям.