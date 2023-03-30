В Верхней Пышме и Среднеуральске открылись офисы "Мои Документы"

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области ведет планомерное обновление офисов многофункциональных центров. Фото: Алексей Кунилов

Обновленные филиалы многофункциональных центров (МФЦ) начали работать 30 марта в Верхней Пышме и Среднеуральске. На открытии одного из офисов присутствовал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, сообщает департамент информационной политики региона.

"От имени губернатора Евгения Куйвашева, правительства Свердловской области поздравляю вас с открытием обновленного офиса МФЦ в Среднеуральске. Востребованное у горожан место удалось обновить в короткие сроки, сделать его современным и удобным. Это здорово, потому что многофункциональный центр по сути является лицом государства, лицом города, и оно должно располагать. Перечень услуг постоянно расширяется. Здесь можно получить и меры соцподдержки, и направить обращения в различные инстанции, и многое другое", — отметил на церемонии открытия Дмитрий Ионин.

Отметим, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева региональное министерство цифрового развития и связи ведет планомерное обновление офисов многофункциональных центров: ежемесячно открывается по одному-два филиала.

В офисах "Мои Документы" организована функциональная зона приема и выдачи документов с окнами для приема граждан. Работают инфоматы со сведениями об услугах, банкоматы и терминалы для платежей, оборудован детский уголок и зона ожидания с мягкими диванами.

В филиалах МФЦ специалисты будут предоставлять широкий спектр государственных и муниципальных услуг. В частности, с 1 апреля здесь будут доступны услуги финансового уполномоченного. Свердловская область стала одним из пяти регионов, где обратиться к финансовому омбудсмену можно через офис "Мои Документы".

Служба защиты финансовых прав бесплатно помогает в спорных ситуациях со страховыми компаниями, банками, микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами, негосударственными пенсионными фондами, ломбардами. Решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения финансовой организацией. В случае возникновения денежного спора с финорганизацией, человек должен обратиться к финансовому уполномоченному до обращения в суд.

Справка В Свердловской области обновление филиалов МФЦ и создание современных и комфортных условий для предоставления и получения госуслуг ведется в рамках национального проекта "Цифровая экономика России". Всего в 2023 году в регионе будет открыто 13 офисов.

Напомним, ранее специалисты свердловских МФЦ помогли оформить 35 тысяч карт болельщиков.