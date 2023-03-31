Депутаты свердловского Заксобрания помогли многодетной семье из Макеевки

Семье из Макеевки свердловские депутаты вручили ноутбук по поручению Людмилы Бабушкиной. Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

Поддержку многодетной семье из Макеевки (Донецкая Народная Республика) оказывают депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Парламентарии вручили семье ноутбук.

Многодетную семью из ДНР под личное попечительство в прошлом году взяла председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. По ее данным, в семье семь детей, их родители погибли.

"Самому младшему члену семьи 4 года, старшей дочери 22 года — она оформила опеку над своими братьями, взвалив на себя весь ворох забот и ответственности. Стала им мамой и папой в одном лице — воспитывает, следит за учебой. Поступила от них просьба: нужен компьютер для занятий, которые сейчас проходят в удаленном режиме (ходить на уроки рискованно, укронацисты не разделяют русских на детей и взрослых и могут в любой момент прицельным ударом снести школу)", — рассказала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина в своем telegram-канале.

Для семьи купили ноутбук. По поручению Людмилы Бабушкиной его передали депутаты Вячеслав Вегнер и Тарас Исаков, которые посетили Макеевку.

Также областные парламентарии привезли гуманитарную помощь для детского дома в Мелитополе. Детям и работникам передали постельное белье, подушки, одежду, обувь, одеяла, средства гигиены, лекарства, канцелярские принадлежности, альбомы, тетради, компьютеры.

Кроме этого, были доставлены полевые бани для бойцов спецоперации. В отправке и сборе груза участвовали представительницы "Женского движения Единой России" из Свердловской области, регионального отделения "Союза женщин России", а также сотрудники екатеринбургских предприятий и члены Общественной палаты Белоярского городского округа.

Ранее в Екатеринбурге добровольцы собрали гуманитарную помощь для уральских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.