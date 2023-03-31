Скончался заслуженный тренер России по мотоциклетному спорту Сергей Щербинин

Сергей Щербинин проводил крупнейшие турниры по техническим видам спорта. Фото: министерство физической культуры и спорта Свердловской области

Сергей Кузьмич Щербинин ушел из жизни 31 марта на 73 году жизни. Об этом сообщает министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

"Его имя знает каждый любитель мотоциклетного спорта. Он был выдающимся спортсменом и талантливым тренером, воспитавшим плеяду звезд свердловского спорта — лучших гонщиков страны. Во многом благодаря его сильнейшей жизненной энергии и мощи Свердловская область долгое время занимает лидирующее положение как мотоциклетный регион страны!" — говорится в сообщении регионального минспорта.

Сергей Щербинин проводил крупнейшие турниры по техническим видам спорта. Под его руководством получил развитие спидвей – соревнования по мотогонкам на льду.

Досье Сергей Кузьмич Щербинин родился 15 декабря 1950 года в Ирбите. Окончил Ирбитский мотоциклетный техникум. Работал на мотоциклетном заводе испытателем спортивных мотоциклов. Был инструктором областного совета ДОСААФ в Екатеринбурге. Руководил спортивно-техническим клубом на Ирбитском мотоциклетном заводе. В 2002 году стал вице-президентом фонда развития мотоспорта России. С 2008 года — директор ГБУ СО "Центр по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта". Старший тренер России по мотоциклетному спорту. В 2021 году избран депутатом думы Каменска-Уральского. Возглавлял фракцию депутатов "Единой России". Имел звание мастера спорта международного класса. Одиннадцатикратный чемпион страны по мотоциклетному спорту на мотоциклах с коляской. Заслуженный тренер России.

Напомним, в марте умер международный гроссмейстер, заслуженный тренер России Наум Рашковский.