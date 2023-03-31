"Областная газета" опубликовала доклад свердловского омбудсмена

Татьяна Мерзлякова представила 25-й по счету доклад депутатам свердловского Заксобрания. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила региональным парламентариям 25‑й по счету доклад. Основные темы омбудсмен обозначила специально для читателей "Областной газеты".

В прошлом году в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области обратились 48 294 человека. Люди жаловались на нарушение жилищных прав, проблемы ЖКХ, обращались свердловчане, пострадавшие от мошенников. Омбудсмен отметила, что результатом работы стали предложения по совершенствованию законодательства, деятельности госорганов в целях пресечения мошенничества в сфере финансовых операций. Инициатива была услышана президентом. Владимир Путин поставил задачу принять меры, не позволяющие мошенникам уйти от ответственности, и возмещать причиненный людям ущерб. Работа уполномоченного в данном направлении продолжается.

Также велась работа по обеспечению льготными лекарствами жителей небольших населенных пунктов и отдаленных территорий региона. Не всегда препараты поступали своевременно. Со стороны аппарата омбудсмена областному минздраву предложено проанализировать причины.

Продолжается работа в сфере защиты прав осужденных и создания в Свердловской области исправительных центров для них.

Особый блок отведен вопросам, связанным со специальной военной операцией. В Еланском учебном центре, 32‑м военном городке и зоне проведения СВО в 2022 году были организованы выездные приемные свердловского омбудсмена.

Более 1 000 человек обратились в мобильную приемную уполномоченного в зоне СВО на освобожденной территории Украины. К середине декабря 2022 года в приемные поступило 2 204 обращения, большая часть которых касалась оформления кредитных каникул, урегулирования проблем с выданными в мобилизационном пункте банковскими картами.

Также удалось решить вопросы приостановления исполнительных производств в отношении военнослужащих из Свердловской области, которые уже были направлены и находились в учебных центрах Южного военного округа. Кроме этого, Татьяна Мерзлякова лично посетила все подразделения Центрального военного округа в зоне спецоперации.

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 2022.

Напомним, на конец февраля 2022 года на горячую линию уполномоченного по правам человека в Свердловской области поступило 18 тысяч обращений.