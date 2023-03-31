В Екатеринбурге открылся волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта

Множество студентов Уральского федерального университета примут участие в волонтерской программе. Фото: Павел Ворожцов

Волонтерский центр Международного фестиваля университетского спорта открылся на площадке Уральского федерального университета. Здесь с добровольцами будут проводить собеседования и очный отбор.

"Подготовка к Международному фестивалю университетского спорта у финишной черты. Это большое событие для региона. Множество студентов Уральского федерального университета примут участие в волонтерской программе. У нас немалое количество людей с опытом, которые будут стремиться стать частью фестиваля", — приводит слова первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова департамент информационной политики Свердловской области.

Отбор волонтеров проходит в пространстве коллективной работы УрФУ "Точка кипения" по адресу проспект Ленина, 66. Первые кандидаты уже подали заявки и прошли собеседования.

Напомним, что стать волонтером может любой желающий. Потенциальным кандидатам на момент начала соревнований должно исполниться 18 лет, но на некоторые позиции можно попасть с 16 лет.

Организаторы планируют отобрать 3,5 тысячи волонтеров. Они будут задействованы во всех сферах подготовки и проведения соревнований: от прибытия и размещения участников до работы со СМИ, вещателями и помощи в лингвистическом сопровождении.

Досье Международный фестиваль университетского спорта спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года. Он станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте. Распоряжение об их проведении подписал Президент России Владимир Путин 17 октября 2022 года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев входит в состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля. Возглавляет оргкомитет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Планируется, что участие в Международном фестивале университетского спорта примут порядка 3,4 тысячи спортсменов из 240 вузов стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования пройдут по 14 видам спорта — бадминтону, баскетболу 3×3, боксу, волейболу, дзюдо, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. Будет разыграно 193 комплекта медалей.

Напомним, набор волонтеров на Международный фестиваль университетского спорта был объявлен в Екатеринбурге 17 марта.