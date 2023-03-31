От «Дворников» к «Пельменям», через «КБ»

Кто они – законоположники и базооснователи, столпы уральского юмора? Кто в ответе за особый характер остроумия жителей Свердловской области? Это должен знать каждый. Всё зиждется на них – кавээнщиках, карикатуристах и юмористах.

Слишком остро метут

КВН в нашей стране на телевидении был запрещен в 1972 году и вновь появился только в 1986 году, но в школах, вузах, стройотрядах в него продолжали играть. И когда во время перестройки было решено вернуть кавээнщиков на голубые экраны, долго искать участников не пришлось. Уральский политехнический институт (УПИ, ныне УрФУ. – Прим. ред.) выставил свою команду в первом же сезоне игр, команда получила название «Уральские дворники».

Победителями наши земляки так и не стали, хотя и поднимались на верхние ступени турнирной таблицы: 1986–87 годы (сезон длился два года) – финал возрожденного КВН, 1989 год – финал Высшей лиги, 1991 – полуфинал Высшей лиги, 1993 год – финал Высшей лиги в составе команды «Dream team» (совместно с кавээнщиками из Донецка). Сами участники команды не раз заявляли, что победить им ни разу не дали из-за остроты шуток. Многие из них ушли в народ. К примеру:

«Речи не раз уже

слышали модные –

Мол, перемены грядут,

Только по-прежнему

слуги народные

Лучше хозяев живут».

Интересно, что в сезоне 1986–87 в «Уральских дворниках» играл будущий лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. В «Домашнем задании» он спел песню «Здравствуй, здравствуй КВН», ставшую одной из знаковых композиций для клуба.

И, кстати, «Уральские дворники» стали единственной командой в истории Высшей лиги, которая представляла два названия одного города в рамках одного сезона: когда в 1991 году Свердловск был переименован в Екатеринбург.

КБ – это не алкомаркет

Журнал «Красная Бурда» (КБ) был основан участниками легендарной команды КВН УПИ «Уральские дворники» Александром Соколовым, Юрием Исаковым и Владимиром Мауриным. До 1994 года выходил в формате газеты. Многие тексты журнала стали «народными». Кроме юмора собственного сочинения в журнале публиковались произведения классиков юмора, рисунки лучших карикатуристов СНГ. КБ была дважды (1993, 1994 ) удостоена профессионального приза «Золотой Остап». Кроме того, персонального «Золотого Остапа» удостоен художник КБ Максим Смагин. Дуэт Владимира Маурина и Владимира Логинова под названием «Красная Бурда» неоднократно выступал в Comedy Club в качестве гостей, принимал участие в телепередачах «Смеяться разрешается», «Разная Бурда», «Красная Бурда и ее друзья», «33 веселых буквы». Декабрьский выпуск 2018 года стал последним бумажным номером издания. Коллектив редакции распался: часть авторов уехала на ПМЖ в Москву.

Пельмеши

Свое название команда КВН «Уральские пельмени» получила в честь одноименного ресторана в Свердловске. Инициатором ее создания в 1993-м выступил Дмитрий Соколов. Все первые участники «Пельменей» были бойцами студенческих стройотрядов УПИ. В 1995 году «Пельмени» становятся чемпионами Екатеринбурга и попадают на фестиваль КВН в Сочи, после которого получают приглашение участвовать в играх Высшей лиги.

С 1995 по 2000 год «Уральские пельмени» играют пять сезонов в Высшей лиге КВН. В 2000-м они стали чемпионами Высшей лиги, закрепив за собой неофициальный титул «последнего чемпиона XX века». Кроме того, команда становилась обладателем наград «Летнего кубка» и нескольких высших наград фестиваля «Голосящий КиВиН».

«Уральские пельмени» продолжили активную деятельность и после окончания игр в КВН. Многие участники команды стали известными актерами, телевизионными ведущими, режиссерами и продюсерами. Несколько лет на телеканале СТС выходит шоу «Уральские пельмени».

Топ-10 шуток от «Уральских пельменей» (по версии сайта https://u-pelmeni.ru/shutki ): 1. – Сама ищи! – Я не могу! Я грязью лицо чищу! – Аккуратно там! Об мыло не испачкайся! 2. – Ты что, не помнишь, ты мне эту сумку сам дарил! – Я же дарил, а не запоминал. 3. Чтобы скорая помощь приехала сразу, вызывайте ее заранее. 4. В дорогом ресторане даже мухи руки моют. 5. Чем дороже коньяк в буфете, тем опернее театр. 6. Моя жена – председатель общества охраны исчезающих животных, и живет со мной по одной причине. Потому что я скотина редкостная. 7. Если женщина начинает просыпаться в 5 утра, она медленно превращается в бабушку. 8. Дима, я это платье купила, чтобы купить, а не носить! 9. Самые нелепые женские смс: «Витя, заедь в аптеку, купи тест на беременность, у меня для тебя сюрприз». «Леша, у меня для тебя две новости – хорошая и плохая: у меня украли кредитную карту, и я нашла шубу». 10. А мне тут предлагают в пивном бизнесе поучаствовать. – Продавать? Варить? – Покупать и пить.