Гном небесный. Над чем екатеринбуржцы смеялись сто лет тому назад

В Екатеринбурге начала прошлого века издавался ряд сатирических журналов. Самый популярный из них, «Гном», радовал уральцев с 1906 по 1907 год под почти пролетарским лозунгом: «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!».

Журнал писал сатирические произведения в прозе, стихах, снабжая публикации рисунками. Особый отдел «По Уралу» был посвящен жизни уральского края.

Еще один сатирический иллюстрированный журнал «Рубин» издавался в Екатеринбурге в 1906 году (вышло всего три номера). В нем печатали карикатуры и пародии на традиционные газетные рубрики: городскую хронику, телеграммы, сообщения из зарубежных и российских городов.

Сегодня, и спасибо за это библиотеке им. Белинского и Свердловскому областному краеведческому музею, мы можем узнать, над чем смеялись наши предки.

Вот несколько материалов из журналов «Гном» и «Рубин» Шиворот навыворот. Удивительное дело: в английском языке одни и те же буквы произносятся по-разному. лично, наприм., «а» в одних случаях произносится как «а», а в других как «е». Ну, уж у нас, брат, этого не полагается; написано «а» и читай «а»; написано «частный поверенный», так не скажешь «честный поверенный». В Екатеринбургских газетах печаталось объявление такого содержания: ПИШУЩИЕ МАШИНЫ обучение, переписка, прокат, покупка, (случайными), чистка, ремонт и доставка на службу интеллигентных машинисток в контоpе Н. А. Юмшанова. Любопытно, как . . . г. Юмшанов чистить и ремонтирует интеллигентных машинисток. Камышлов В нашей конюшне, именуемой местными обывателями «общественным собранием», настроение повышенное. То заграничный студент «нечаянно» кому-либо в рожу заедет, то наши Тит Титычи на всю улицу расшумятся. Революция да и только. В квартире земской приютиться Конечно, был и я не прочь… Но не хватило сил мне биться С клопами вашими всю ночь. Верхотурец.