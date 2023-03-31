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Общество
31 марта 2023, 23:59

Гном небесный. Над чем екатеринбуржцы смеялись сто лет тому назад

В Екатеринбурге начала прошлого века издавался ряд сатирических журналов. Самый популярный из них, «Гном», радовал уральцев с 1906 по 1907 год под почти пролетарским лозунгом: «Шутники и остряки всего Урала, соединяйтесь!».

Журнал писал сатирические произведения в прозе, стихах, снабжая публикации рисунками. Особый отдел «По Уралу» был посвящен жизни уральского края.

Еще один сатирический иллюстрированный журнал «Рубин» издавался в Екатеринбурге в 1906 году (вышло всего три номера). В нем печатали карикатуры и пародии на традиционные газетные рубрики: городскую хронику, телеграммы, сообщения из зарубежных и российских городов.

Сегодня, и спасибо за это библиотеке им. Белинского и Свердловскому областному краеведческому музею, мы можем узнать, над чем смеялись наши предки.

Вот несколько материалов из журналов «Гном» и «Рубин»

Шиворот навыворот.

Удивительное дело: в английском языке одни и те же буквы произносятся по-разному. лично, наприм., «а» в одних случаях произносится как «а», а в других как «е». Ну, уж у нас, брат, этого не полагается; написано «а» и читай «а»; написано «частный поверенный», так не скажешь «честный поверенный».

В Екатеринбургских газетах печаталось объявление такого содержания:

ПИШУЩИЕ МАШИНЫ

обучение, переписка, прокат, покупка, (случайными), чистка, ремонт и доставка на службу интеллигентных машинисток в контоpе Н. А. Юмшанова.

Любопытно, как . . . г. Юмшанов чистить и ремонтирует интеллигентных машинисток.

Камышлов

В нашей конюшне, именуемой местными обывателями «общественным собранием», настроение повышенное. То заграничный студент «нечаянно» кому-либо в рожу заедет, то наши Тит Титычи на всю улицу расшумятся. Революция да и только.

В квартире земской приютиться

Конечно, был и я не прочь…

Но не хватило сил мне биться

С клопами вашими всю ночь.

Верхотурец.

  • Опубликовано в №69 от 01.04.2023 
Областная газета Свердловской области
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