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31 марта 2023, 17:58

В Екатеринбурге появилась новая улица

Екатеринбург

Улица Григория Александрова расположена в Октябрьском районе Екатеринбурга. Фото: Александр Зайцев

Улица, названная в честь кинорежиссера Григория Александрова, появилась в уральской столице. Постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая улица находится в Октябрьском районе Екатеринбурга, расположена по соседству с улицами имени Клавдии Шульженко и Марка Бернеса.

Кинорежиссер Григорий Александров родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года. 

Свою деятельность он начал в Екатеринбургском оперном театре, работал рассыльным, помощником бутафора и осветителя. В 1920 году окончил режиссерские курсы рабоче-крестьянского театра.

В 1921–1924 годах, работая актером в Московском театре Пролеткульта, он познакомился с Сергеем Эйзенштейном. Ему Александров ассистировал на фильмах "Стачка" (1924), "Броненосец "Потемкин" (1925).

Собственную карьеру кинорежиссера Григорий Александров начал в 1927 году с фильма "Октябрь". Всего кинематографист создал несколько десятков картин. В его копилке знаменитые киноленты: "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга".

Скончался Григорий Александров 16 декабря 1983 года на 81-м году жизни. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Напомним, ранее в Екатеринбурге появился "Сквер полярника Соловьева".

Областная газета Свердловской области

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