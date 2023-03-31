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Общество
31 марта 2023, 18:10

Свердловские пенсионеры могут воспользоваться мерами поддержки

Пенсионеры

Пенсионеры могут раз в месяц бесплатно посещать музеи. Фото: Галина Соловьева

Свердловские власти напомнили о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться жители региона, вышедшие на пенсию. В частности, те из них, кто имеет статус ветерана труда, могут вне очереди получать медицинскую помощь и компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50%.

Ветераны труда могут бесплатно получать услуги по зубопротезированию (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики), бесплатно ездить по региону и получать пособие на проезд в городском транспорте. 

Все пенсионеры могут раз в месяц на безвозмездной основе посещать музеи. На 90% мероприятий в культурно-досуговых учреждениях региона они также могут попасть, не оплачивая билет. Им доступны творческие кружки, студии самодеятельности и декоративно-прикладного искусства.

Государственные учреждения культуры самостоятельно вводят для пенсионеров льготы и скидки. Например, Уральский государственный театр эстрады и Свердловская филармония продают билеты для пенсионеров со скидкой 30–50%, Уральский центр народного искусства дает скидку 20%. Акции для пенсионеров периодически проводит Театр музыкальной комедии. В Свердловском академическом театре драмы при предъявлении в кассе пенсионного удостоверения можно купить билет почти на любой спектакль за 200 рублей. В кинотеатре Свердловского областного фильмофонда цены на билеты для пенсионеров начинаются от 50 рублей.

Частные организации также предоставляют льготы пенсионерам. Например, в банном комплексе "Сандуны Урал" по понедельникам действуют социальные тарифы: пенсионеры и ветераны труда могут посетить парные за 193 рубля, а ветераны боевых действий на территории России и других государств, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие категории гостей получают один час бесплатно.

Многие кинотеатры по пенсионному удостоверению предоставляют скидки от 15% при покупке билетов в кассе. Льготы для пенсионеров также действуют во многих продуктовых сетях.

Напомним, свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены.

Областная газета Свердловской области

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